Minsa confirma afectaciones en 17 instalaciones de salud a nivel nacional tras el sismo

Tras el movimiento telúrico registrado la tarde de este viernes, el Ministerio de Salud (Minsa) informó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y evacuación en diversas instalaciones sanitarias del país para salvaguardar la vida de pacientes, personal médico y administrativo.

De acuerdo con los reportes preliminares de la institución, se han contabilizado 17 instalaciones de salud con afectaciones (6 hospitales, 8 centros de salud y 3 Minsa-CAPSI), mientras que en otros centros se procedió con evacuaciones preventivas y revisiones técnicas para descartar daños estructurales. Hasta el momento, el Minsa confirmó que no hay registro de personas fallecidas ni afectadas de gravedad.

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Balance de instalaciones afectadas por provincia

Las inspecciones iniciales de la Dirección de Infraestructura del Minsa detallan daños en distintas regiones del país.

En la provincia de Los Santos se reportan afectaciones en los centros de salud y hospitales de Macaracas, Pedasí, Tonosí, La Villa y Las Tablas. En el Hospital Regional Anita Moreno, el sismo provocó rajaduras en paredes y escaleras, por lo que se procedió a la evacuación casi total de los pacientes.

Mientras que en el Hospital Rural de Tonosí, la caída de estructuras obligó a habilitar la atención médica en el exterior del nosocomio.

Por su parte, en Chiriquí se registraron daños en la infraestructura del Centro de Salud de Cerro Viejo (Tolé) y del Hospital Dionisio Arrocha, mientras que el Minsa-CAPSI de Dolega quedó sin suministro de energía eléctrica.

Asimismo, en el Hospital del Oriente Chiricano (San Félix) se evacuó a la totalidad de las 209 personas presentes tras reportarse daños estructurales en las áreas de Urgencias y Central de Equipos.

En Herrera el Hospital Cecilio Castillero mantiene la atención de pacientes en carpas externas; por su parte, se evaluaron afectaciones no estructurales en el Minsa-CAPSI de Ocú, el Centro de Salud de Las Cabras en Pesé y un centro de promoción.

Por su parte, en la Región Metropolitana y Panamá Oeste el Centro de Salud de Boca La Caja registró daños no estructurales. En el Hospital Santo Tomás se detectaron afectaciones estructurales en el quinto piso (área de trauma, hospitalización y maternidad tanto nueva como vieja).

De igual manera, se realizaron evacuaciones preventivas en el Centro de Salud de Capira y en el Hospital del Niño, este último sin daños estructurales reportados en su inspección inicial.

En el Hospital San Miguel Arcángel se ejecutó una evacuación progresiva hacia zonas seguras, se dio el alta médica anticipada a pacientes programados para las siguientes 24 horas y se suspendieron las cirugías electivas y consultas externas para viernes y sábado. En la provincia de Darién no se reportaron novedades y se cumplieron los protocolos de seguridad.

Acciones de seguimiento y recomendaciones

El personal técnico del Minsa continúa realizando evaluaciones exhaustivas de la mano con el SINAPROC para determinar las condiciones reales de seguridad de cada establecimiento antes de restablecer los servicios suspendidos de manera temporal.

El ministerio reiteró a la ciudadanía mantener la calma, seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades y evitar el acercamiento a áreas que presenten riesgos estructurales hasta concluir las inspecciones oficiales.