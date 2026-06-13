Mop draga el río Abajo en puntos críticos para frenar inundaciones en Condado del Rey y Betania

Con el objetivo de recuperar la capacidad hidráulica y mitigar el riesgo de desbordamientos en las comunidades de su trayecto, el Ministerio de Obras Públicas (Mop) ejecuta intensas labores de dragado y limpieza en el cauce del río Abajo. Los trabajos se concentran actualmente en sectores urbanos de alta vulnerabilidad como Condado del Rey y Betania.

Estas tareas preventivas son desarrolladas por el personal de la División Metropolitana de Vialidad (Metrovial) del Mop, quienes priorizan los puntos más críticos debido a la acumulación histórica de sedimentos y desechos.

Intervenciones por sectores

Condado del Rey: El equipo de Metrovial logró el dragado de 2,500 metros lineales de cauce, específicamente a la altura del Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).

Betania: Las cuadrillas extendieron los trabajos hacia el área de la Casa Club de la Contraloría, logrando despejar el flujo del agua y optimizar el drenaje del río.

Panamá Viejo: De forma paralela, se realizaron labores de dragado preventivo en el sector del histórico Puente del Rey, una intervención que beneficia directamente a los corregimientos de Río Abajo, Parque Lefevre y Panamá Viejo.

Un afluente clave bajo presión urbana

El cauce del río Abajo nace en las tierras altas próximas a Cerro Patacón y atraviesa densas zonas urbanas antes de desembocar en el río Juan Díaz.

A lo largo de este recorrido, el afluente funciona como una arteria clave para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Panamá, destacó el Mop. Sin embargo, la constante acumulación de basura y la sedimentación reducen su capacidad de respuesta durante la temporada lluviosa, lo que vuelve vitales estos operativos de mantenimiento.