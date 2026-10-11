La ruta de Macaracas, pasando por Llano de Piedra es la única qie se recomienda a los conductores que se dirigen hacia el distrito de Tonosí, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en un comunicado.

La entidad inspeccionó cinco puentes y varios tramos viales de la provincia de Los Santos para evaluar sus condiciones y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

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El puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba fue cerrado, debido a los daños que sufrió su estructura.

Por otra parte, en el puente sobre el río Tonosí se detectaron daños en la losa que requiere reparación.

El puente sobre el río Quema, en el poblado de Bajo de Güera no presenta daños graves.

En otros dos puentes del corregimiento de Cañas, en Tonosí, se identificaron daños en las losas y hundimientos en los accesos y continúan bajo evaluación técnica.