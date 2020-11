Pacientes de COVID-19 firman relevo de responsabilidad para no ir al hospital y cuando se complican ya es tarde

La lucha contra la COVID-19 ha encontrado obstáculos, no solo en el aspecto de un tratamiento que ayude a controlar la enfermedad, sino también en la actitud de los contagiados.

Versión impresa

Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social (CSS), informó que hay pacientes que no quieren ir a los hospitales a tiempo y cuando presentan complicaciones, ya es muy tarde.

En este sentido, advirtió que pese a que el infectado pueda sentirse bien, es muy importante que reciba atención.

"Recuerden que estamos frente un enemigo que nos engaña, sonríe. La persona siente que está bien y no se da cuenta que está muy cerca de fallecer. Tenemos muy malas experiencias, incluso han firmado relevo de responsabilidades para no ir a los hospitales y cuando tenemos que correr a llevarlos, ya no pueden tomar decisiones", expresó Lau.

El intensivista recordó que se deben tomar las medidas a tiempo, porque cuando una persona llega a cuidados intensivos está cerca de perder la batalla.

"Nosotros somos conscientes de que en esta pandemia, cada vez que tenemos gente en el hospital en cuidados intensivos, estamos cerca de perder, pero cuando los mantenemos en casa, los atendemos allá y les solucionamos sus problemas allá y evitamos que la población se infecte, entonces estamos ganando esta guerra", agregó el galeno.

Por su parte, la doctora Gladys Guerrero, coordinadora de Enfermedades Nosocomiales de la CSS, destacó que apenas la persona se siente mal, debe acudir al médico.

A diferencia de los primeros días de la pandemia, cuando los pacientes tenían que experimentar una serie de síntomas para que se les atendiera, Guerrero recalcó que ahora no es así.

VEA TAMBIÉN: Kappa: ¿Qué se sabe del que podría ser el próximo huracán en la región?

"Acudan a los primeros síntomas, no esperen a complicarse o tener una dificultad respiratoria. Ahora en este momento no es tener tos o fiebre, ya es una amplia gama de síntomas los que están teniendo los pacientes con COVID", precisó.

Los expertos también hicieron el llamado a los contagiados, para que usen el oxímetro constantemente y midan su saturación de oxígeno en la sangre.