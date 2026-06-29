Panamá recolecta 100 toneladas de asistencia humanitaria para damnificados por terremotos en Venezuela

La solidaridad internacional se ha activado con fuerza desde el territorio panameño. En una jornada maratónica de apenas dos días, ciudadanos locales, extranjeros y miembros de la comunidad venezolana residente en el país lograron recolectar un total de 100 toneladas de ayuda humanitaria en la Ciudad de Panamá. El cargamento civil está destinado a mitigar el impacto de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa central de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

La directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, Lizbeth Cunningham, confirmó a la agencia EFE que este lunes se despachó el primer bloque prioritario de 20 toneladas por vía aérea, y se proyecta la salida de un lote equivalente de otras 20 toneladas antes de que finalice la noche. El resto del material recolectado continuará fluyendo de manera escalonada en aviones de carga, sin descartar el uso de rutas marítimas logísticas debido al volumen de las donaciones.

Logística municipal y movilización de voluntarios

La respuesta civil abarrotó el centro de acopio oficial que habilitó la Alcaldía de Panamá entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Durante todo el fin de semana, una fuerza laboral de 1,600 personas, integrada por personal municipal y cuadrillas de voluntarios, trabajó en turnos continuos para clasificar, inventariar y embalar los suministros.

Las donaciones despachadas prioritariamente consisten en:

Suministros médicos: Medicamentos esenciales, gasas, material de primeros auxilios y fórmulas infantiles.

Artículos de primera necesidad: Agua mineral embotellada, pañales desechables y productos de higiene personal.

Logística de refugio: Cobijas, sábanas, ropa en buen estado, colchonetas y carpas de campaña.

Balance de la tragedia: Más de 1,700 víctimas fatales

Los informes técnicos actualizados este lunes detallan que la tragedia —provocada por dos potentes sismos consecutivos con una diferencia de apenas 39 segundos de intervalo en el litoral Caribe— ha cobrado la vida de al menos 1,719 personas y registra de forma oficial 5,034 heridos. Los estamentos de socorro advierten que el saldo mortal podría elevarse sustancialmente debido a una cantidad aún no precisada de desaparecidos bajo las estructuras sepultadas.

La catástrofe ha golpeado de forma implacable al estado costero de La Guaira, una zona con un historial trágico tras el deslave ocurrido en diciembre de 1999 (la denominada "Tragedia de Vargas"). El desplome sistemático de imponentes complejos residenciales y edificios de apartamentos mantiene las calles de la costa y de Caracas bajo el asedio del polvo y el luto.

De acuerdo con los censos oficiales emitidos por las autoridades sanitarias, el desastre natural deja por el momento un saldo de 15,866 personas damnificadas, 855 infraestructuras con daños severos y un total de 189 edificios en colapso absoluto.

Actualmente, un contingente internacional compuesto por más de 2,000 rescatistas altamente calificados procedentes de 27 países trabaja a contrarreloj y de la mano de los grupos de socorristas venezolanos. Los binomios caninos y los equipos de georradares concentran sus búsquedas en los puntos críticos de Altamira (Caracas), Caribe y Playa Grande (La Guaira) con la esperanza de ubicar señales de vida entre las densas capas de hormigón.