Panameñas posponen maternidad por vida profesional

Aunque las mujeres están iniciando su vida sexual y reproductiva desde muy temprana edad, se ha notado un aumento de embarazadas mayores de 35 años, incluso de algunas en el cambio de vida.

“Hemos visto más adultas mayores de 35 en adelante que se están embarazando”, afirmó Mónica Camarena, enfermera obstetra de la Policlínica Presidente Remón.

Sin embargo, la frecuencia de las embarazadas para hacerse sus chequeos ha disminuido.

Afirmó que actualmente las mujeres están buscando superarse, lograr sus objetivos y metas profesionales, por lo que, posponen la maternidad.

“Una que otra me dice que estaban en el cambio de vida, que pensaban que no iban a salir embarazadas y les llegó la sorpresa, porque no estaban usando ningún método anticonceptivo”, señaló.

Camarena reiteró la importancia de llevar controles anuales en el caso de las mujeres en general y recalcó que la prevención es la mejor opción para un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual y el cáncer cervico-uterino.

También hizo énfasis en que la población debe reforzar medidas para disminuir la tasa de natalidad con más infecciones de transmisión sexual y cáncer.

En este sentido, la Caja de Seguro Social (CSS) realiza la colocación de implantes subdérmicos en el brazo y el dispositivo intrauterino Mirena.

Las autoridades recomiendan a las mujeres realizarse anualmente la prueba del Papanicolaou.

“Hacerse la prueba del Papanicolaou todos los años, de ser necesario, si no se tiene un antecedente o un seguimiento de la paciente”, añadió.

