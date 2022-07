Parálisis facial: mitos y realidades

“Masticar chicle ayuda”, “el cambio de temperatura (de calor a frío) puede provocarla”... son algunos de los comentarios que, pese a transcurrir el tiempo, se siguen repitiendo cuando de parálisis facial se habla, sin embargo, ¿qué tan cierto son?

Para despejar esas dudas recurrimos a especialistas en el tema: un otorrinolaringólogo y un fisioterapeuta que explicaron cuáles son los mitos y realidades de este padecimiento, además, qué se debe hacer y que no cuando ocurre una parálisis facial.

El fisioterapeuta David Castillo, con 14 años de experiencia, aclaró que masticar chicle para una mejoría de una parálisis facial es completamente un mito, ya que si se hace esto puede provocar una atrofia muscular que afecta directamente a la recuperación del paciente.

Mientras que, el otorrinolaringólogo Germán Conte, quien se dedica al tratamiento médico de esta enfermedad, dijo que el cambio de temperatura (de frío a calor o viceversa) también es un mito, porque no hay un estudio científico que respalde dicho comentario.

Sin embargo, Alexis, de 47 años, está convencido de que su parálisis facial ocurrió por un cambio brusco de temperatura.

“Recuerdo que un día amanecí con un hormigueo en el párpado, pero no le presté atención, ese mismo día salí a hacer algunos trámites caminando en pleno sol, y al llegar a un almacén de la localidad, como tenía tanto calor, me quedé un rato de pie en la entrada del local donde estaba el aire acondicionado para refrescarme, y eso fue todo: al otro día cuando me estaba cepillando los dientes, me dio la parálisis facial. Mi tratamiento duró un mes, actualmente estoy bien”.

Respecto al caso anterior, el fisioterapeuta aclaró que la parálisis no fue producto del cambio de temperatura, sino que este ya tenía la afectación desde el momento en que sintió el hormigueo, y como esta enfermedad no se refleja inmediatamente con la cara torcida, sino que tiene un periodo de afectación que va de menor a mayor, entre uno y cinco días, donde se va agravando hasta el punto de perder la movilidad facial.

Lo que ocurre con este tema, según Castillo, es que cuando las personas con parálisis facial acuden a los centros de salud, no les explican el por qué les ocurrió la patología, ni el grado de afectación que tienen, solo les recetan medicamento (en algunas ocasiones) y los envían a terapia. “Hay muchos mitos en la sociedad, y como no dan explicación, la gente se va por esa línea".

En los últimos meses han salido a relucir distintos casos de parálisis facial, por ejemplo, en artistas nacionales del género urbano como El Roockie, Japanese, e incluso en internacionales como Justin Bieber; dos de ellos mostraron, a través de videos en sus redes sociales, cómo lucía su rostro producto de la parálisis.

Esta patología es relativamente frecuente en México, donde ocupa uno de los 10 primeros lugares de atención, según una investigación publicada por la revista médica del Hospital General de México.

De acuerdo con los especialistas consultados, es muy raro que esta enfermedad ocurra en niños y adolescentes, pero aclararon que sí pasa. Las edades entre 30 años en adelante son más propensas a sufrir de una parálisis, y aquellos que padecen diabetes.

En el caso del fisioterapeuta Castillo, dentro de los años que lleva ejerciendo la profesión, contó que solo ha atendido a cinco menores de edad, que rondaban en edades entre 14 y 16 años. Todos se recuperaron bien, aseguró.

LA RECUPERACIÓN PUEDE SER TOTAL O PARCIAL

La parálisis facial es una enfermedad que afecta la movilidad del rostro y no se puede prevenir, pero si se acude con un especialista de manera inmediata en el primer momento que ocurre una parálisis facial, la probabilidad de recuperar la movilidad de la cara al 100% es mucho mayor, según los especialistas.

Aunque, aclararon que en algunos casos, hay pacientes que quedan con secuelas, pero esto depende del grado de afectación del paciente, si tarda en acudir a atenderse con un especialista, y si se deja llevar por información que encuentra en internet.

“Puede ser recuperada al 100% o parcialmente, porque hay pacientes que no recuperan la movilidad de la cara completamente y pueden quedar con algún tipo de complicación”, por ejemplo, afecta el cierre del ojo, y al ocurrir esto, el ojo no lubrica y puede ocasionar un problema visual, indicó el otorrinolaringólogo.

Mientras más rápido se inicie con los tratamientos, tanto de medicina como con las terapias, la recuperación del movimiento de la cara del paciente será completa, añadió.

Según Antonio, de 50 años, quien padece de diabetes, y que a principios de agosto del año pasado sufrió de una parálisis facial periférica, lo que más le ayudó a recuperarse fueron los masajes con crema de piel en el área afectada y hacer burbujas en el agua, recomendaciones dictadas por especialistas del Hospital Santo Tomás.

TIPOS Y CAUSAS

Hay dos tipos de parálisis: una periférica, que afecta todo el movimiento de la cara (la más frecuente), no tiene una causa específica, pero en muchos casos se trata de un virus que afecta e inflama el nervio facial y hace que se provoque la parálisis facial; mientras que la otra es central, que afecta el movimiento de la mitad inferior de la cara y algunas veces está asociada a un derrame, trombo o tumor, y es poco frecuente, explicó Conte.

En cuanto a los síntomas previos, el especialista dijo que hay quienes sienten una especie de hormigueo en la mitad de la cara, pero esto no le ocurre a todas las personas.

Por su lado, Castillo, quien trabaja a domicilio, mencionó que una de las causas que puede provocar una parálisis facial es el estrés; y que esta patología puede dar por segunda, tercera o inclusive una cuarta vez, cuando pasa esto se conoce como parálisis facial recurrente, y es necesario buscar la causa.

“Tuve una paciente que le dio cuatro veces, pero se recuperó totalmente. Si alguien la ve hoy en día es como si no le hubiera pasado nada”.

En su momento rehabilitó al comunicador social Alex Medela, quien sufrió una parálisis facial por un tema metabólico, ya que padece diabetes; ahora se encuentra con la rehabilitación del artista urbano El Roockie, en este caso, su parálisis fue producto de la varicela zóster, y manifestó que la recuperación de este último va por buen camino.

Además, explicó que hay ciertos grados en la parálisis facial, que va de 1 a 6 grados, en la que cada uno tiene un tiempo distinto de recuperación, por ello es importante no buscar información de terapias en YouTube, porque cada tratamiento es individualizado.

Por ejemplo, detalló que la recuperación de una parálisis facial grado 1 a 2, puede tardar entre tres semanas a un mes y medio, mientras que la del grado 3 y 4 puede durar entre un mes y medio a tres meses, y por último, la del grado 6, aproximadamente entre tres meses al sexto mes. Todos deben llevar un buen plan terapéutico.

