Presidenta venezolana recibió a rescatistas panameños

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el equipo de rescatistas enviado por el Gobierno panameño.

Panamá movilizó a 61 rescatistas y toneladas de ayuda humanitaria hacia la República Bolivariana de Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en el país sudamericano.

Desde la misma noche del miércoles, en que se produjeron los sismos, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ofreció su ayuda al país vecino, una iniciativa que luego replicaron otros mandatarios de la región.

Este gesto humanitario fue reconocido y agradecido públicamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado viernes viajó el primer grupo de rescatistas y el sábado lo hizo el resto del equipo, el cual permanecerá inicialmente por siete días en Venezuela, con la posibilidad de extender el plazo según las necesidades de la zona afectada.

Además, el presidente Mulino ordenó preparar un segundo contingente en caso de que las circunstancias lo demanden, y envió un mensaje de aliento a los rescatistas que ya se encuentran en territorio venezolano.

Desde la mañana siguiente a los terremotos, el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, activó un centro de acopio en el Parque Omar de la ciudad de Panamá.

La respuesta ciudadana desbordó las estimaciones previstas y, en menos de 48 horas, las instalaciones completaron su capacidad, un hecho que demuestra la solidaridad del pueblo panameño ante tragedias ocurridas más allá de sus fronteras.

La primera dama agradeció tanto las donaciones recibidas como la labor del equipo de voluntarios, que llegó a sumar un centenar de personas.

Todos los artículos recolectados fueron empaquetados y trasladados a la Bodega Humanitaria ubicada en el Aeropuerto de Panamá Pacífico, desde donde serán transportados hacia Venezuela.

