Presidente Laurentino Cortizo deja abierta la posibilidad de extender horario de movilidad durante la semana y restablecer la salida de los sábados a los hombres

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que hay posibilidades de extender el horario de salida por género tanto para las mujeres para que puedan hacerse sus tratamientos de belleza y los sábados para los caballeros bajo algunas condiciones.

El mandatario expresó que entiende perfectamente bien que las damas requieren de un poquito más de tiempo que otras para arreglarse su cabello, aunque no necesitan tanto, ya que todas las mujeres panameñas son bonitas.

De forma muy jocosa dijo “entiendo lo del tema de la queratina que no se qué es, pero me pasaron un meme mis amigas y me parece que la queratina requiere de más de dos horas, esperemos que el ministro de Salud Luis Sucre, venga con buenas noticias en horas de la tarde para poder solucionar ese problema”, aclaró Laurentino Cortizo.

Agregó además “imagínese llegar a la casa y que la mujer de uno Jazmín, buena gente me diga, sobre el tema de la queratina, y yo le digo ey Jaz por favor dame chance”, y espera que luego de las conversaciones con el ministro de Salud, venga hoy con una buenas noticias.

Es muy importante que se mantengan los días lunes, miércoles y viernes para las mujeres martes, jueves y sábado para los hombres, pero bajo otras condiciones.

“Es necesario hacer esas pruebas y ver cómo nos va, pero requerimos del apoyo de cada uno de nosotros, no hay manera de ganarle a este virus, le ganamos nosotros tratando de hacer las cosas bien”, enfatizó el mandatario Cortizo.

Aunque resaltó que muchos se exponen en el caso de los periodistas que tienen que hacerlo, que es un trabajo mega duro y aunque muchas personas no lo entienden.“A veces me preguntan, Nito no te estas arriesgando mucho, y digo soy el presidente de este país y trato de hacer todo para cuidarme”, precisó.

Hoy se abren nuevos proyectos de construcción tanto infraestructuras públicas y otros del sector privado, pero se busca que sea de forma rápida y por región para ir abriendo sectores.

Estas declaraciones se dieron en El Chorrillo en donde el presidente Lauretino Cortizo desarrolla el Plan Recuperando Mi Barrio, que en su primera etapa rehabilitará 92 edificios del Chorrillo y generará más de 2,000 empleos para nuestra gente.

Se espera que en horas de la tarde durante la conferencia de prensa que presenta el Ministerio de Salud sobre la situación del COVID-19 en el país, se defina el horario de la movilidad de las personas por género y se confirme la salida de los caballeros los días sábados.

