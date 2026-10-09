Presidente Mulino pide calma y dice que participará personalmente en las acciones y coordinación de áreas afectadas

En un llamado a la tranquilidad pública y a la responsabilidad ciudadana, el presidente José Raúl Mulino exhortó a las instituciones de gestión de riesgos e información para mantener a la población informada sin caer en el alarmismo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, se confirmó que se ha solicitado a la ministra Dinoska Montalvo y a los organismos correspondientes que brinden reportes oficiales y detallados sobre los efectos de los recientes sucesos, haciendo un hincapié especial en transmitir sosiego a la ciudadanía.

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Asimismo, se enfatizó que no se debe utilizar la situación actual para propiciar desorden ni falsas alarmas que alteren la paz social. En ese sentido, se remarcó la importancia de seguir únicamente los canales y reportes oficiales emitidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (@Sinaproc_Panama) para evitar la desinformación.

El jefe del Ejecutivo dijo "que participará personalmente en las acciones y coordinación en las áreas más afectadas."

Las autoridades reiteran el pedido a la comunidad de mantener la cordura, evitar propagar rumores no verificados y acatar las recomendaciones de los equipos de protección y emergencia.