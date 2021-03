Rector Eduardo Flores buscará un período adicional a solicitud de cientos de universitarios

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, no es partidario de la reelección, sin embargo, presentó su postulación para ocupar por otros cinco años la dirección de la máxima casa de estudios del país.

Según Flores, su cambio de opinión está condicionado a, que de ganar, sería su única reelección.

"Esto fue una solicitud de cientos de universitarios. Ellos me pidieron que continuara en la universidad. Yo les he dicho: 'continuo pero con el compromiso que en cinco años no me lo vuelvan a pedir porque les tendré que decir que no'", comentó el también profesor de física a Telemetro Reporta.

Flores recalcó que "el período adicional" no es su decisión, sino una petición de la comunidad universitarios.

"No necesito otros cinco años. Me pidieron que me postulara por un período adicional. No me estoy postulando porque quiero, sino porque administrativos, profesores y alumnos me lo han pedido después de ver trabajo y gestión que he hecho, incluso en pandemia", manifestó Flores.

En esta línea, el rector dijo que su gestión ha sido transparente y sin persecuciones.

"Lo que estamos proponiendo es que la universidad siga con su norte, que es la academia y la investigación", precisó.

A pesar de su candidatura a la rectoría, Flores aseguró que no ha cambiado de opinión y que no está a favor de la reelección.

"No hemos cambiado de opinión. Siempre he pensado que cuando una persona está excesivamente en un cargo, no es saludable para esa situación", puntualizó.