VPH en Panamá: Estudio revela brecha de género en vacunación a pesar del fuerte conocimiento sobre el virus

Un reciente estudio regional encargado por la compañía farmacéutica MSD y ejecutado por la encuestadora SightX reveló que Panamá enfrenta uno de los desafíos más marcados de América Latina en materia de equidad preventiva contra el Virus del Papiloma Humano (VPH): existe una brecha de género superior a los 23 puntos porcentuales en las tasas de vacunación entre mujeres y hombres.

El informe, que encuestó a más de 7,100 usuarios de servicios de salud privados en nueve países de la región, incluyendo un 7% de participación panameña, desveló que el istmo comparte con Colombia y Argentina las mayores disparidades de inmunización por sexo en el continente, a pesar de registrar niveles de información notablemente altos en su población urbana.

Alto conocimiento del riesgo en el istmo

El análisis demuestra que los panameños están conscientes de la gravedad del VPH. En el país, el 95% de las mujeres y el 87% de los hombres declararon saber qué es el virus, y una gran mayoría (93% de mujeres y 90% de hombres) identifica correctamente al VPH como una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

La investigación también destaca la percepción local sobre las consecuencias clínicas del virus:

Cáncer cervicouterino: Es la enfermedad más asociada al VPH en Panamá con un 72%, cifra significativamente superior al promedio de la región (64%).

Verrugas genitales: Vinculadas al virus por el 52% de los panameños.

Cáncer vulvar y anal: Identificados por el 51% y 41% de los encuestados locales, respectivamente.

A diferencia de otras naciones donde el internet lidera, en Panamá la escuela se posicionó como la principal fuente de información sobre el virus. Esta base educativa se refleja en la preocupación familiar: el 87% de los padres y madres panameños teme que sus hijos contraigan la infección.

El rol médico: La llave para cerrar la brecha de inmunización

El desbalance en la vacunación coincide con patrones generacionales y de género arraigados a nivel regional, donde las mujeres reportan mayor inmunización que los hombres, y los jóvenes de 18 a 24 años registran tasas más altas frente al rezagado grupo de 35 a 45 años.

No obstante, el estudio abre una ventana de oportunidad a través de la confianza en la comunidad médica. El 83% de los latinoamericanos vacunados tomó la decisión por recomendación de su doctor, y en Panamá el 91% de los encuestados no vacunados aseguró que acudiría a un profesional de la salud o buscaría activamente información preventiva tras conocer el impacto del virus.

"A pesar de que existe un alto conocimiento sobre el VPH, la carga de enfermedad que causa sigue siendo un desafío importante para la salud en América Latina. Transformar el conocimiento en acción es una responsabilidad colectiva", afirmó Virginia Verdaguer, Directora de Asuntos Médicos de MSD Cono Sur.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Una emergencia de salud pública regional

El informe recuerda que el VPH engloba más de 200 variantes, de las cuales 9 tipos concentran la mayoría de los cánceres oncológicos. El impacto en las Américas es crítico: solo en 2022 se diagnosticaron más de 78,000 mujeres con cáncer cervicouterino y ocurrieron más de 40,000 decesos.

Esta alarmante estadística equivale a 100 muertes diarias (4 fallecimientos por hora) en la región, evidenciando que las tasas de mortalidad en América Latina y el Caribe son tres veces más altas que en Norteamérica. Ante este escenario, la disposición del 90% de los padres encuestados a vacunar a sus hijos de entre 9 y 17 años resulta un indicador clave para el diseño de futuras estrategias sanitarias en el sector privado y civil.

