Capturan en Calidonia a falso abogado que engañaba a extranjeros mediante plataformas digitales

En un golpe contra los delitos que vulneran a la población migrante, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron a un ciudadano panameño de 36 años. El sujeto es señalado como el presunto cerebro detrás de un esquema de estafa continuada enfocado en la falsificación y el engaño con trámites de regularización migratoria.

La captura se materializó tras un operativo de allanamiento en un apartamento ubicado en el corregimiento de Calidonia, donde se escondía el supuesto sospechoso. Durante el registro, los investigadores incriminaron evidencias contundentes que complican la situación legal del detenido:

16 pasaportes de diversas nacionalidades (pertenecientes a las presuntas víctimas), así como equipos tecnológicos de almacenamiento y comunicación y documentación variada que será incorporada a la cadena de custodia del Ministerio Público.

El 'modus operandi': Captación por redes sociales

Según las investigaciones preliminares de las autoridades, el sospechoso utilizaba una fachada digital para captar a extranjeros en situación de vulnerabilidad. El individuo se hacía pasar por un abogado idóneo especializado en derecho migratorio y promocionaba masivamente sus supuestos servicios a través de una cuenta en redes sociales.

Una vez que las víctimas mordían el anzuelo, el falso profesional les exigía fuertes sumas de dinero y pagos por adelantado para iniciar los supuestos trámites de visado o residencia. Tras recibir los fondos y los pasaportes, el investigado cortaba comunicación o incumplía por completo los servicios prometidos, dejando a los afectados desamparados y sin sus documentos de identidad.

Alerta a la ciudadanía

Este caso reciende en un contexto donde las estafas digitales van en aumento. Las autoridades reiteran el llamado a la población extranjera a verificar siempre la idoneidad de los profesionales del derecho a través de las plataformas oficiales del Órgano Judicial antes de contratar cualquier servicio legal. El detenido será puesto a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas.