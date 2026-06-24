Sube a 4 mil la recompensa por los reos fugados de La Joyita

La Policía Nacional elevó a 4,000.00 dólares la recompensa económica para cualquier ciudadano que suministre información verídica que conduzca directamente a la ubicación y captura de los 15 prófugos evadidos el pasado 1 de junio del Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con el reporte oficial de la institución de seguridad, los implicados mantienen antecedentes penales por delitos de alta peligrosidad, entre los que destacan homicidio, robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego. Las alertas permanecen activas en todas las zonas policiales del territorio nacional.

Despliegue de operativos y búsqueda en zonas aledañas

El bloque de búsqueda de la Fuerza Pública mantiene intervenciones simultáneas en las comunidades cercanas al complejo penitenciario, ubicado en el sector este de la provincia de Panamá.

Las acciones de rastreo se ejecutan mediante puntos de control, verificación de perfiles y patrullajes terrestres continuos.

Paralelamente, los controles de seguridad se han extendido a las terminales de transporte, rutas fiscales y puntos estratégicos interprovinciales. El objetivo principal de este despliegue es cerrarle las vías de escape a los evadidos e impedir que logren movilizarse hacia el interior del país o establecer redes de resguardo logístico.

Cooperación ciudadana bajo estricta confidencialidad

Los estamentos de seguridad hicieron un llamado urgente a la población civil para que se sume a las labores de localización, recordando que los canales de comunicación y las líneas de denuncia telefónica operan con total reserva y confidencialidad para proteger la identidad de los informantes.

Los delitos cometidos por este grupo de internos representan una amenaza directa a la seguridad colectiva. Las autoridades enfatizan la importancia de reportar de inmediato avistamientos de personas sospechosas o que no pertenezcan al entorno comunitario habitual para preservar la paz pública y agilizar los procesos de recaptura.

*Información redactada en colaboración con IA*