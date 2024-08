¿Qué pasa si no activas el modo avión del móvil en un vuelo?

En la actualidad, los teléfonos móviles se han convertido en extensiones de los pasajeros, acompañándolos incluso en los vuelos a 30,000 pies de altura. Sin embargo, existe una regla fundamental que muchos pasajeros parecen pasar por alto: el modo avión.

El modo avión, también conocido como modo vuelo, es una configuración en los dispositivos móviles que desactiva todas las conexiones inalámbricas, incluyendo las redes móviles, Wi-Fi, Bluetooth y cualquier tipo de transmisión de señales de radiofrecuencia. Al activar el modo avión, el teléfono deja de enviar y recibir señales, lo que impide la posibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes de texto o conectarse a internet, a menos que se habilite manualmente el Wi-Fi en los aviones que ofrecen este servicio.

No obstante, el modo avión no desactiva todas las funciones del dispositivo. Puedes seguir utilizando aplicaciones que no requieren conexión a internet, como juegos offline, la cámara o reproductores de música. Además, una ventaja adicional de activar el modo avión es la conservación de la batería del dispositivo, ya que se reduce el consumo de energía al no buscar continuamente redes móviles o Wi-Fi.

¿Por qué es obligatorio?

La razón principal por la que se exige a los pasajeros activar el modo avión durante el vuelo es la seguridad. Los dispositivos electrónicos, incluidos los móviles, emiten señales de radiofrecuencia que podrían interferir con los sistemas de navegación y comunicación del avión. Aunque las posibilidades de que esto ocurra son bajas, los riesgos no se pueden ignorar completamente.

Además de la seguridad, también existe una regulación legal que refuerza la necesidad de activar el modo avión. En Estados Unidos, por ejemplo, las normativas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohíben el uso de teléfonos móviles en modo normal mientras el avión está en vuelo. Estas regulaciones son estrictas y están diseñadas para minimizar cualquier riesgo potencial, por pequeño que sea.

Cabe mencionar que algunas aerolíneas han comenzado a permitir el uso de teléfonos durante el vuelo, y muchas de ellas ofrecen incluso conexión Wi-Fi de pago a los pasajeros. Sin embargo, durante el despegue y el aterrizaje, se insiste en que se debe activar el modo avión sin excepción.

A pesar de las advertencias y regulaciones, algunos pasajeros optan por ignorar las instrucciones y no activan el modo avión durante el vuelo. ¿Qué ocurre realmente si no lo haces?

Hasta la fecha, no existen registros de accidentes aéreos atribuidos directamente al uso de teléfonos móviles en vuelo. Sin embargo, la ausencia de evidencia concluyente no significa que no exista un riesgo. La interferencia de las señales móviles con los sistemas de aviónica es una preocupación real, aunque no esté completamente cuantificada. Los pilotos han informado de ruidos extraños y estática en sus comunicaciones con la torre de control, lo que puede ser extremadamente perturbador, especialmente durante fases críticas del vuelo como el despegue y el aterrizaje.

Además, no seguir las instrucciones de la tripulación puede tener consecuencias legales. En muchos países, desobedecer las directrices de los auxiliares de vuelo puede resultar en multas o incluso en acciones legales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Consecuencias de no activar el modo avión

Advertencias de la Tripulación: Si un pasajero no activa el modo avión, el personal de cabina generalmente le pedirá que lo haga. Las tripulaciones están entrenadas para asegurar que todos los dispositivos estén en modo avión antes del despegue y aterrizaje.

Sanciones y multas: En algunos casos, no cumplir con las instrucciones de la tripulación puede resultar en sanciones. Aunque es raro, las aerolíneas tienen la autoridad para reportar a los pasajeros que no obedecen las reglas, lo que podría llevar a multas o incluso a la prohibición de volar con esa aerolínea.

Molestias a otros pasajeros: Un dispositivo que no esté en modo avión puede intentar constantemente conectarse a redes móviles, lo que podría generar ruido estático en los sistemas de audio de la aeronave, causando molestias a los demás pasajeros.