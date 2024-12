Un tribunal de EE.UU. respalda la ley que podría prohibir TikTok en el país

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos apoyó este viernes la ley que podría prohibir la red social TikTok en el país, alegando amenazas a la seguridad nacional por la recopilación de datos que hace la plataforma.



Los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia se posicionaron a favor de la ley aprobada por el Congreso en abril, que obliga a TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China, ByteDance, o será prohibida en Estados Unidos el próximo enero.



“El Estado actuó únicamente para proteger su libertad ante una nación adversaria extranjera y para limitar la capacidad de ese adversario para recopilar datos sobre personas en Estados Unidos”, declaró el tribunal.



Pese a que la corte reconoció las implicaciones que una eventual prohibición podría tener para los millones de usuarios, advirtió de que si la plataforma no cumple con lo exigido podría no estar disponible en el país “al menos por un tiempo”.



En concreto, la ley federal dio a ByteDance nueve meses (hasta el 19 de enero) para encontrar un inversor de un país que no se considera como un “adversario” de Estados Unidos para vender sus operaciones en la nación norteamericana. De lo contrario, la aplicación tendría que dejar de operar en el país.



La red social se enfrentó al país en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para intentar mantener su presencia en el mercado estadounidense, donde cuenta con 170 millones de usuarios.



Ahora, la plataforma puede recurrir la opinión de la Corte ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para intentar frenar la prohibición.



De hecho, tanto TikTok como el Departamento de Justicia solicitaron que este fallo se emitiera antes del 6 de diciembre para que el alto tribunal pudiera considerar cualquier apelación antes de que entrase en vigor el veto.



La Administración de Joe Biden y congresistas de los partidos Demócrata y Republicano temen que el Gobierno chino pueda obtener de ByteDance información sobre los usuarios en Estados Unidos y usar su influencia sobre la opinión pública estadounidense manipulando lo que las personas ven en la aplicación.



El presidente puede alargar el plazo de prohibición hasta tres meses más si certifica que la compañía está avanza según lo que espera Estados Unidos.



De no modificarlo, la prohibición entraría en vigor en su último día en la Casa Blanca, ya que al día siguiente, el presidente electo, Donald Trump, asumirá la Presidencia.



El líder republicano, por su parte, que intentó prohibir la plataforma durante su primer mandato, dijo, durante la campaña de las elecciones, que de ser el ganador