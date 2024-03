Reino Unido

Aaron Taylor-Johnson: ¿Será el próximo James Bond?

El periódico 'The Sun' dice que Eon Productions le ofreció el papel en sustitución de Daniel Craig, que lo dejó en 2021 con 'No Time To Die'

Londres / EFE / @panamaamerica

- Publicado: 19/3/2024 - 08:30 am