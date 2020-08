Actividades infantiles en la Feria Internacional del Libro 2020

En su primera edición virtual, la Feria Internacional del Libro no pasó por alto las actividades para los más pequeños de la casa.

El evento ferial cuenta con una variada agenda de actividades que van desde venta y presentación de nuevo títulos, talleres y conversatorios.

En esta oportunidad te presentamos las actividades infantiles de la feria.

Para hoy, en el salón Gloria Guardia de 10:00 a.m a 10:50 a.m, se presentará el círculo infantil de narración oral por Héctor Collado.

Sábado 15 de agosto

Para esta fecha en simultáneo están programadas varias actividades.

En el salón Sánchez Borbón de 10:00 a.m a 10:50 a.m. se presentará el Gran Circo Lexus.

A la misma hora, en el salón María Britton se desarrollará un taller de canto, dictado por la Fundación Danilo Pérez.

En el salón Isis Tejeira está programado el show Fruti Party, de 10:00 am a 10:50 a.m.

Seguidamente en el mismo salón, a partir de las 11:00 a.m a las 12:50 p.m, Jorge Chanis dictará un taller de cocina para niños.

Para cerrar la feria, el domingo 16 de agosto, en el salón Sánchez Borbón de estarán presentado lectura de cuentos infantiles de 12:00 m.d a 12:50 p.m.

En el salón Isis Tejeira también se estarán realizando otras actividades.

De 11:00 a.m a 11:50 a.m, la escritora Vera Gavinzon dictará el taller para niños: EL dinero, ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto me gasté? ¿Cuánto me quedó? seguidamente, de 12:00 m.d a 12:50 p.m, tendremos cuenta cuentos con el título Chachalaca y su viaje inesperado.

Melanie Taylor dictará el taller: Clave del Sol de 2:00 p.m. a 2:50 p.m.

Todas estas actividades se dictarán vía Zoom y a través de @camarapanamenadellibro podrás tener acceso al ID y contraseña de cada una de las actividades.

