Actores de Hollywood y sus jugosas fortunas

Son actores de Hollywood, que aparte de ser guapos, manejan obviamente millones de dólares en sus cuentas bancarias. Siempre se les ve en la gran pantalla y se escucha sobre sus jugosas fortunas.

Pero, de esos actores quiénes han sido los mejores pagados este año. Aquí le presentamos una lista corta para que conozcan algunos, de acuerdo a la lista publicada por la revista Forbes.

Mark Wahlberg

Fue el personaje principal de "Spenser Confidential", uno de los filmes más vistos de Netflix. Pero, esto no es todo, pues también generó ganancias por los documentales "McMillions" y "Wahl Street". Con esto obtuvo $58 millones.

Ben Affleck

A pesar de que se retiró por un tiempo, su regresó fue triunfal de la mano de las películas "The Way Back" y "The Last Thing He Wanted". Con estas cintas recaudó $55 millones.

Vin Diesel

Este actor también se llenó los bolsillos, a pesar de que no obtener ganancias por "The Fast and the Furious 9", -ya que se pospuso su estreno hasta abril del 2021 por la COVID-19- la franquicia le sigue generando ganancias, de las que él adquirió $55 millones en beneficios.

Will Smith

Si bien es cierto que no ha participado en grandes proyectos cinematográficos, eso no ha sido impedimento para obtener ganancias. Y es que Smith, se ha hecho de beneficios gracias a los patrocinios en redes sociales que le reportan $44.5 millones, según una nota de Telemundo.

Adam Sandler

Él firmó otro contrato con la plataforma Netflix para trabajar en nuevos filmes, luego de que "Murder Mystery" saliera victoriosa en las reproducciones, por lo que su fortuna creció unos a $41.5 millones.

Jackie Chan

El popular Jackie Chan no se detiene pues sigue viento en popa interpretando varias películas. En 2019 participó en cinco cintas, además de varios patrocinios que le han permitido ganar $40 millones.

