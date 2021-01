Actrices que se han dado a conocer por las cintas de 'streaming'

Con la llegada de la covid-19 y las restricciones de movimientos y confinamientos que trajo consigo, las series y las películas ganaron terreno en el espacio del entretenimiento. A falta de salas de cine y los estrenos en la gran pantalla, las suscripciones y el consumo de productos audiovisuales en plataformas de streaming se dispararon.

Estas plataformas, aunque también se vieron afectadas por retrasos y parones en producción, estrenaron contenido en el que se han podido ver a las nuevas actrices que han destacado este año. Estas son algunas de ellas.

Anna Taylor-Joy

Taylor-Joy ha dado vida a Beth Harmon en la serie de Netflix “Queen’s Gambit”. Harmon es una joven talentosa como ninguna otra persona jugando al ajedrez. Una genio del tablero. Este papel es el que más visibilidad le ha aportado este año, pero también se ha metido en la piel de Emma, en la adaptación de la novela de Jane Austen. Y próximamente llegará a la gran pantalla como Furiosa, la heroína de “Mad Max”.

La actriz nació hace 26 años en Miami. Al poco tiempo se trasladó a Argentina junto a sus padres, donde residió unos años antes de que fijasen su residencia en Londres, en Inglaterra. Es la más pequeña de seis hermanos y habla un español fluido. Su estreno oficial en la interpretación fue con 15 años en la película “The Witch”.

Shira Hass

La israelí Shira Haas se metió en las casas de los espectadores a través de la serie “Unorthodox”, también de Netflix, en la primera mitad del año. En este drama, Haas interpretaba a Esty Shapiro, una joven nacida y criada en una comunidad judía ultraortodoxa, la jasídica Satmar, en, Williamsburg, Brooklyn, Nueva York, EEUU, que se rebela contra las férreas reglas religiosas que rigen la comunidad.

La serie es una adaptación, con elementos cambiados, del libro autobiográfico de Deborah Feldman. La actriz se ganó el aplauso de público y crítica por su interpretación.

Haas nació en 1995 en Tel Aviv y, según diversos medios, es una descendiente directa de un superviviente del holocausto.

Comenzó en la interpretación siendo adolescente y ganó notoriedad como secundaria en otra serie, también de Netflix y también sobre una comunidad ultraortodoxa, “Shtisel”. En el cine protagonizó con 16 años “Princess”, bajo la dirección de Esther Kling y trabajó, entre otras, en “The zookeeper’s wife”.

Victoria Pedretti

Aunque despuntó antes con “The haunting of Hill House”, Victoria Pedretti ha vuelto a conquistar la pantalla con “The haunting of Bly Manor”. En esta serie, también en la plataforma de la gran ene roja, da vida a una joven niñera en una casa maldita.

Pedretti nació en 1995, en Filadelfia, en EEUU. Aparte de su papel como Eleanor Crain en “The haunting of Hill House” y Dani Clayton en “The haunting of Bly Manor”, también ha protagonizado la segunda temporada de la serie “You”, también de Netflix. Su experiencia en el cine es, por ahora, más limitada: apareció en un pequeño papel en “Once upon a time in… Hollywood”, de Quentin Tarantino.

Emma Corrin

Seguro que muchos de los seguidores de la serie “The Crown”, que trata sobre la familia real británica, esperaban ansiosos la llegada de uno de los personajes más famosos de la familia: el de Diana Spencer, la princesa de Gales, también conocida como Lady Di.

La elegida para meterse en su piel fue Emma Corrin, una joven británica, prácticamente desconocida hasta el momento, pero que ya se ha ganado el favor del público.

Corrin nació en el condado de Kent, Inglaterra, en 1995. Según The Hollywood Reporter, en 2018 Corrin trabajaba en una tienda de Londres, empaquetando en cajas la ropa interior que vendía, cuando su agente la llamó y le dijo que tenía una prueba para la serie “Pennyworth”.

El papel, que consiguió era el de Esmé Whitaker, la novia de Alfred Pennyworth, el futuro mayordomo de Bruce Wayne. También ha aparecido en la serie “Grantchester” y en la película “Misbehaviour”.