La actriz Anne Hathaway filmó 'The Witches' embarazada

La actriz Anne Hathaway reveló que se enteró que estaba embarazada de su segundo hijo durante el rodaje de la cinta "The Witches" y lo mantuvo en secreto.

"Entonces, técnicamente, él está en toda esa actuación", bromeó la ganadora del Emmy durante su aparición en Live With Kelly and Ryan.

Hathaway dijo que su segundo hijo nació en diciembre de 2019 y se llama Jack.

"Jack es lo suficientemente grande como para luchar, y eso ha aportado un nuevo elemento a su relación que es realmente lindo", afirmó a Kelly Ripa y Ryan Seacrest.

“La diseñadora de vestuario Joanna Johnston decía: ‘Realmente quiero que tengas una cintura muy ajustada. Y me acababa de enterar de que estaba embarazada y pensé: ‘Mmm, no. No, no lo creo. No. ‘Y ella dijo,’ Bueno, ¿por qué? ‘Y yo dije,’ Eh, ya sabes, me conozco a mí misma. Simplemente me conozco a mí misma y sé que no seré tan libre. No seré tan libre si estoy limitada por mi cintura, así que es mejor que hagamos todo muy suelto’”, confesó la actriz.

Anne Hathaway tiene dos hijos, y respecto a ellos decidió mantenerlos fuera de las redes sociales. En el 2017, compartió una foto de su hijo Jonathan y se arrepintió de ello.

La protagonista de “The Witches” recordó que, en el 2017, compartió una foto de su hijo Jonathan, no obstante, se arrepintió.

“Decidí publicar una foto de la parte posterior de la cabeza de Jonathan (en marzo de 2017), y casi tan pronto como lo hice, me arrepentí”, dijo.

Según la actriz sintió que había roto una especie de sello al permitir que la personas entraran a su intimidad.

“Sentí que había roto una especie de sello al invitar a la gente a mi vida. Y aunque sentí que lo había hecho de la manera más protectora posible, aunque fue un momento del que estaba increíblemente orgullosa, no sé si lo volveré a hacerlo más”, concluyó diciendo.

Dato

La cinta “The Witches” estrenó este mes en los Estados Unidos, el remake del filme de brujas de 1990, combina comedia, terror y fantasía.

La transformación de Anne Hathaway como la bruja mayor impresionó al público, recientemente, la actriz compartió un video del largo y tedioso proceso.

