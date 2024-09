Adán 'Jimpin' Jiménez 'era un mantenido'

Mientras se desarrollaba el proceso en contra de Adán “Jimpin” Jiménez por violencia en perjuicio de Rake Martínez, su expareja, no se supo mucho del caso, sin embargo, una vez que se dictó sentencia la víctima habló por primera vez al respeto.

Por mucho tiempo, Martínez soportó las habladurías sobre por qué continuó con la relación si vio las señales e incluso fue acusada de permanecer con su agresor por intereses económicos.

En una entrevista con Mónica “Lola” Díaz, para La Mordida, Martínez en compañía de su abogada Samantha Acrich, negó esto, no lo dijo explícitamente, pero su representante legal en el proceso confirmó que Jiménez era un “mantenido”.

“Yo la verdad es que la estaba pasando, fue justo después de la pandemia, la situación económica en general en el país no estaba de la mejor manera y realmente, llegó un momento en el que yo me harté de cómo se estaban dando las cosas. Yo tenía mucha presión, mucha carga… Y yo dije la verdad, ‘no estoy para esto’… y le dije ‘vete para tu casa’”, manifestó Martínez.

La relación entre Martínez y Jiménez inició en 2020 y a finales de 2022 terminaron. Dicho esto, los hechos por los cuales “Jimpin” fue condenado se dieron cuando ya se habían separado, él ya no vivía en el departamento de su ex.

Para cortar todo vínculo Martínez le fue a entregar algunos objetos personales a su ex hasta su casa y ese fue el día que la agredió físicamente. “En ese momento no había pasado nada así de grave, sí habían pasado cosas físicas, pero no así de grave”, expresó Martínez.

Sentencia

Una victoria un tanto agridulce, ya que Jiménez hizo un acuerdo de pena con la Fiscalía, aceptó los cargos por los cuales se le imputaron, delitos de lesiones psicológicas y personales agravadas, y se le sentenció a 60 meses de prisión, pena que fue conmutada por servicio comunitario.

En una audiencia, celebrada el 11 de septiembre, se legalizó los acuerdos de pena (de los cuales según la norma la víctima no tiene participación) y posteriormente se hizo la conmutación de la misma, donde se tuvo que presentar una serie de documentación.

Acrich comentó que entre la documentación que presentó la defensa de “Jimpin” estaba un diagnóstico relacionado con problemas de salud mental y una carta de la institución que lo va a recibir para hacer el trabajo comunitario, en este caso fue la Junta Comunal de Pedregal.

“Jimpin” tiene que cumplir 60 meses de trabajo comunitario todos los viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

