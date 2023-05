Agenda cultural: Actividades culturales y recreativas

La agenda de actividades recreativas y culturales en Panamá, es muy atractiva. Pero, al llegar el fin de semana resultan ser más interesantes y variadas.

Por esta razón, les traemos algunos de los eventos que se estarán realizando por estos días para que disfruten en familia o con amistades. Tome nota para que pueda planear su trip de fin de semana.

Viernes 26

- Hasta el 28 de mayo se estará realizando el Mercadito Artesanal Casco Antiguo y Sabores del Barrio. No se lo pierda, el punto de encuentro es la Plaza de la Independencia, Catedral. Se efectúa de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

- Habrá una presentación de la Banda Sinfónica Municipal, desde las 4:00 p.m., en el Colegio República de Honduras en Pacora. La entrada es libre.

- Gramo Danse celebra con "I~tension" su 25 aniversario. La obra se presentará hasta el domingo 28 de mayo, en el Teatro Pacific.

Sábado 27

- A las 2:00 p.m. se realizará una conferencia de la pollera titulada "Las polleras afrocoloniales", en el Teatro Gladys Vidal. El expositor es el investigador Eduardo Cano.

- Habrá presentaciones artísticas, en la Plaza de la Independencia, Catedral, de 4:00 p.m. a 12 medianoche.

Domingo 28

- Pueden darse una vuelta por el nuevo ciclo expositivo del Museo de Arte Contemporáneo, que ofrece tres exhibiciones: "Cuidar, Sanar, Recordar y Resistir", "Soplo" y "Esto es lo que hay".

Esta última es una retrospectiva seriamente juguetona de Donna Conlon y Jonathan Harker.

- No se pierdan la jornada de puertas abiertas en Panamá Viejo con entrada gratuita para nacionales y residentes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Además, del taller de pintura a las 10:00 a.m. en el Museo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!