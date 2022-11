Alec Baldwin demanda a miembros de 'Rust' para ‘limpiar su nombre’ por la muerte de Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin ha demandado al la jefa de armas y a otras tres personas relacionadas con la película “Rust” después de que le dieran una pistola cargada en el set que se disparó el año pasado, matando a la directora de fotografía.

Alec Baldwin alega en la demanda que el disparo fue causado por la negligencia de Hannah Gutierrez-Reed, que estaba a cargo de las armas y la munición en el plató; el ayudante de dirección Dave Halls, que entregó el arma a Baldwin y dijo que era segura; Sarah Zachry, que estaba a cargo del atrezzo; y Seth Kenney, que suministraba las armas y la munición en el plató y ayudaba a la armadora.

El famoso, que fue demandado tras el tiroteo, “busca limpiar su nombre” y hacer que los acusados “respondan por su mala conducta”, según la contrademanda presentada el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por el abogado del actor, Luke Nikas, se lee en Infobae.

“Esta tragedia ocurrió porque las balas vivas fueron entregadas en el set y cargadas en la pistola, Gutiérrez-Reed no revisó las balas o la pistola cuidadosamente, Halls no revisó la pistola cuidadosamente y sin embargo anunció que el arma era segura antes de entregársela a Baldwin, y Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado actuando imprudentemente fuera del set y que era un riesgo para la seguridad de los que la rodeaban”, escribió Nikas.

El Washington Post no pudo contactar inmediatamente con los acusados el viernes por la noche.

En octubre de 2021, Baldwin estaba dentro de un edificio de la iglesia en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe, N.M., practicando el amartillado de la pistola cuando se disparó, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. No está claro por qué tenía munición real.

Según las entrevistas realizadas por la oficina del sheriff del condado de Sante Fe, los presentes en el plató vieron y oyeron a Halls sacar un revólver Colt 45 largo de Gutiérrez-Reed, anunciar que era una “pistola fría” y entregársela a Baldwin. El término en la industria significa que no hay balas vivas en el arma.

Un médico forense de Nuevo México dictaminó que la forma de muerte de Hutchins fue un accidente tras recibir un disparo en el pecho. Un informe del FBI sugirió que el arma no podía haberse disparado sin que se hubiera apretado el gatillo.

Matthew Hutchins, el marido de Halyna Hutchins, presentó este año una demanda por homicidio involuntario contra Baldwin y otras entidades implicadas en la producción, solicitando una indemnización por daños y perjuicios. Los demandados llegaron a un acuerdo el mes pasado.

Tras conocerse el acuerdo, Matthew Hutchins calificó la muerte de su esposa de “terrible accidente”.

“No tengo ningún interés en entrar en recriminaciones ni en atribuir culpas [a los productores o al señor Baldwin]”, dijo Hutchins en un comunicado el mes pasado tras llegar a un acuerdo con el actor. “Todos nosotros creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente”.

El rodaje se reanudará el próximo año, según el comunicado, con Matthew Hutchins como productor ejecutivo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe entregó su informe de investigación a los fiscales locales en octubre, pero los resultados de la investigación no son públicos. Los fiscales locales no han presentado cargos penales en el tiroteo.

Con información de Infobae

