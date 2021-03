Alejandro Sanz: 'Viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana'

La polémica por los comentarios emitidos por el cantante Arcángel pica y se extiende.

Desde entonces varios colegas se han manifestado en contra de la opinión del cantante, entre ellos, Anitta, Cazzu, Residente y recientemente el cantautor español Alejando Sanz.

En un tuit dijo: “Yo mostraría mi cu** en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar”.

“#Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados”, concluye diciendo el español en su tuit.

El tuit de Alejando Sanz ha generado mucha interacción en Twitter, con más de 3 mil retweet, más de 20 mil likes y más de 800 comentarios.

“Alejandro, efectivamente cada quien tiene libre albedrío, lo importante es tomar la mejor decisión”, “¡Enseña hombre, total, la vida son dos segundos!”, “Jajajajaja es verdad; totalmente de acuerdo: cada cual que muestre lo que desee sin miedo alguno”, son algunos de los comentarios.

La farándula local también reaccionó a los “desatinados” comentarios de Arcángel. Piky Zubieta compartió el video de Residente, donde dijo que no importaba la clase de glúteos que tuvieran que lo mostrarán porque eso no define quién eres.

Entre otras cosas confesó que él tiene un #Cu**DeMier** algo que a muchos le pareció muy gracioso, y en resumen enfatizó que estamos en el siglo XXI y nadie puede juzgar a los demás por querer mostralo demás en las redes sociales.

“Estamos [email protected] qué el video se hizo con una connotación positiva, pero en el subconsciente la sociedad indica que si no entras en cierto prototipo no eres apta a creerte una dama ni enseñar tu #DerrierBoteristico”, expresó Zubieta en su publicación.

Añadió que “mucha o poca ropa no es una invitación ni incitación para que los enfermos vengan a dejar escueta sus debilidades mentales”.