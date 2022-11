Alex Scott, reportera de la BBC, usó el brazalete 'One Love' en el primer partido de Inglaterra

¡Sin miedo al éxito! Alex Scott, experta invitada de la BBC y exfutbolista inglesa, usó un brazalete “One Love” en solidaridad a la comunidad LGBTQ+ durante la cobertura del primer partido de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022.

El brazalete representa una posición en contra de todas las formas de discriminación y la decisión de usarlo se produjó poco después de que Inglaterra y Gales decidieran no utilizarlo, pues serían amonestados con tarjeta amarilla por infringir el reglamento de la FIFA.

Scott se animó a enviar un mensaje de inclusión por las pantallas de televisión y fue captada usando el brazalete previo al encuentro de la selección inglesa contra Irán en el Estadio Internacional Khalifa.

“Inglaterra, Gales y otras naciones europeas no llevan el brazalete One Love, pero la exinternacional inglés Alex Scott está dentro del Estadio Khalifa”, tuiteó la BBC.

De acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022, los “jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento o en el propio cuerpo”.

Este lunes, en un comunicado conjunto, seis selecciones (Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales) informaron que descartaron la idea de portar el distintivo en apoyo a la comunidad LGBTQ+ y manifestaron su inconformidad con la posición de la FIFA.

England, Wales and other European nations aren't wearing the OneLove armband.



But ex-England international Alex Scott is inside the Khalifa International Stadium.



Watch on @BBCiPlayer, listen on @BBCSounds, get more on the @BBCSport app#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/4pMU2albY7— BBC Sport (@BBCSport) November 21, 2022