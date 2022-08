¡Alto y claro! Esto dijo 'Negrito' Quintero sobre la paternidad de hija de Kim Chang

El jugador de la Selección Nacional, Alberto 'Negrito' Quintero rompió el silencio en medio de la polémica generada por Kim Chang, excompetidora de Calle 7, quien aseguró que es el padre de su hija.

En escueto, pero contundente comunicado, el futbolista indicó que respetará el principio de reserva y de confidencialidad que rige en los procesos judiciales que involucran a menores de edad.

"Siguiendo instrucciones de mis asesores legales, me veo en la obligación de informarles que en los procesos y procedimiento judiciales que involucren menores deben regir los principios de reserva y de confidencialidad por lo que no haré comentarios al respecto", resalta el comunicado que se hizo público a través de las redes sociales.

Quintero se dirigió a sus seguidores y medios de comunicación señalando que no dará ninguna declaración sobre el tema posterior al comunicado.

En los últimos días, el nombre del jugador del onceno nacional acaparó los titulares de los medios, a raíz de las declaraciones de Kim Chang quien aseguró que es el padre de su hija Miah, producto de una relación clandestina que mantuvieron.

La exCalle 7 lo acusó de estar en desacuerdo con que tuviera al bebé y de incumplir con sus deberes de padre.

Actualmente, Alberto “Negrito” Quintero recibe un salario mensual aproximado de $ 15 mil, que lo ubicada entre los mejores futbolistas pagados, aseguran medios peruanos.

'Negrito' se encuentra en Perú y fue su representante legal quien se presentó en una audiencia prenatal, que se celebró este 11 de agosto, y con la cual la madre de Miah no quedó satisfecha.

“La prenatal cubre todo el mes desde el día uno, él solo quiere pagar desde mayo que fue que le interpuse la demanda en el juzgado, como si él me preñó en mayo y los 6 meses desde octubre qué?", indicó la madre que pide al futbolista cumplir con su responsabilidad de padre.

"No quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado, más que eso está jugando sucio y eso no se hace allá arriba hay un Dios que todo lo ve”, comentó Chang.

