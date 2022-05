Amber Heard: ¿Qué dijo en su primer testimonio?

Por primera vez, esta semana, el 4 de mayo, Amber Heard ha testificado en el juicio por difamación y ha asegurado que es "horrible" para ella sentarse en la corte y revivir todo nuevamente.

Amber Heard subió al estrado, en la corte de Fairfax County, en Virginia, en la semana número cuatro del juicio, luego de escuchar el testimonio de Depp, exempleados del entonces matrimonio, amigos del histrión y algunos especialistas.

En la primera semana del juicio Elaine Bredehoft, abogada de Heard, añadió una nueva acusación en contra del actor, además de la supuesta agresión física y emocional que sufrió su cliente, también fue víctima de abuso sexual, episodio que fue abordado por la estrella de "Aquaman" en su primer testimonio.

Según Heard, de 36 años, el asalto sexual ocurrió en una casa rodante en Hicksville, en el desierto de California, luego de una acalorada discusión, en 2013.

"Me está agarrando el pecho, está tocando mis muslos, me arranca la ropa interior y procede a hacer una búsqueda en las cavidades... mete los dedos dentro de mí", dijo entre lágrimas la actriz, añadiendo: "solo me quedé ahí parada".

El testimonio de la actriz fue respaldado por la psicóloga clínica y forense Dawn Hughes, el primer testigo de su defensa, asegurando que Heard padece de estrés postraumático como resultado de los supuestos abusos que Depp ejerció en su contra.

Hughes testificó que las agresiones sexuales no fueron eventos aislados, fueron constantes, iban desde obligarla a mantener relaciones sexuales hasta introducir objetos sin su consentimiento en su vagina.'



La próxima semana el juicio tendrá un receso y se reanudará el 16 de mayo posiblemente con el contrainterrogatorio por parte del equipo legal de Johnny Depp.



Amber Heard testificó por primera vez en el juicio y reveló cuando fue la primera vez que supuestamente su expareja la agredió físicamente y revivió el aparente abuso sexual que sufrió.

La psicóloga clínica y forense, experta también en violencia doméstica, describió a Depp como una persona celosa y que controlaba varios aspectos de la vida de su expareja, su ropa y con quién se relacionaba.

Primera agresión física

Durante su testimonio, Heard recordó la primera vez que aparentemente su exmarido la golpeó, en 2011, tras preguntarle sobre uno de sus tatuajes.

Relata que le interrogó sobre un tatuaje que tiene en uno de los brazos. "Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía", expresó Heard.

Depp respondió que "Wino", Heard se echó a reír y entonces supuestamente su exmarido la abofeteó, luego le dio un segundo golpe que la hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

"Me abofeteó en la cara… No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré", indicó la estrella de Hollywood.

Reacción de Johnny Depp

A diferencia de Heard, cuando su ex testificó, Depp evitó en todo momento hacer contacto visual con la actriz mientras daba su testimonio. La estrella de "Piratas del Caribe" parecía estar entretenido con algo en la mesa frente a él.

Depp estaba frente a su exesposa, utilizaba gafas oscuras, una corbata de rayas y llevaba su cabello recogido en una coleta, mantenía la cabeza agachada y de vez en cuando hacía una mueca.

Testimonio

Se espera que Heard continúe dentro de una semana con su declaración. Luego habrá un descanso porque la juez Penny Azcarte tiene un compromiso que atender, y posteriormente, el juicio, el cual se desarrolla de lunes a jueves, se reanudará el 16 de mayo, con el contrainterrogatorio por parte del equipo de Depp.

