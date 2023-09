Ana Blanco recibe críticas por una foto junto al presidente

¡Otra vez! Ana Blanco nuevamente ha dado de qué hablar, en esta ocasión es por una foto que se tomó con el presidente Laurentino Cortizo.

Ana Blanco, la joven Guna que fue adoptada por españoles y que hace unos años vino a reencontrarse con sus orígenes, sigue visitando las instituciones.

La joven visitó el Ministerio de Cultura de Panamá, en donde fue atendida por el viceministro, pero, ahora estuvo conversando con el presidente "Nito" Cortizo.

"El día de ayer tuve la oportunidad de conocer al presidente de Bannaba (Panamá para los no gunadule), Laurentino "Nito" Cortizo", escribió la joven.

"Me contó que su padre es de Galicia y que ha estado cerca de mi en algunos de sus viajes, visitando a Coruña, mi ciudad", añadió.

Dijo: "Un honor poder conocerlo y tener una agradable conversación".

En la imagen se ve cómo Ana Blanco es abrazada por el presidente, lo que provocó una serie de comentarios, porque los panameños no aprueban su gestión como presidente.

"El peor presidente que a tenido Panamá"; "Me daría pena salir en foto con ese señor"; y "Si supira la porquería de presidente que es, no diría eso cara vemos corazón no sabemos", son algunos de los tantos comentarios que le dejaron.

Sin embargo, hubo un comentario donde dejan claro que no tenían por qué comentar de forma negativa en la publicación de Ana Blanco.

"Señores respeten la cuenta agena, esta no es una publicación para venir a quejarse de la labor presidencial, para eso hay otro tipo de cuenta", le escribió la usuaria @munekas.maldonado

