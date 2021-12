Anarkelys Arias se despide de su hermano: 'Te amaré toda la vida mi amor'

La exparticipante de “Canta Conmigo” y cantante Anarkelys Arias y su familia atraviesan un duro momento, la prematura partida de un familiar.

Arias abrió su corazón y manifestó la tristeza y el dolor que la embarga por el fallecimiento de su hermano de 10 meses.

La cantante no entró en detalles sobre la fecha y la causa de la muerte de su hermano, pero sí externalizó lo difícil que le está resultando dejarlo ir.

Comenta, en un escrito, que desde muy pequeña siempre tuvo el deseo de tener un hermano, anhelo que se le cumplió a sus 23 años, para darle a ella y a su familia la fortaleza que necesitaban.

“Ahora me toca dejarte ir, y no sé cómo hacerlo, estoy muy confundida, no entiendo nada, siento que me arrancaron un pedazo del alma, nunca había sentido tanto dolor. Quisiera ser tan fuerte como tú lo fuiste, pero tu hermana es débil mi amor”, se lee en la publicación.

A pesar de que el pequeño estuvo muy poco con la familia, Arias agradece a Dios que le haya cumplido su anhelo, pues le permitió conocer su sonrisa, la cual la acompañará el resto de la vida y espera poder reunirse con él algún día.

“Se fue mi niño deseado, y aunque Dios, solo te prestó por 10 meses, le doy gracias, porque cumplió ese anhelo de mi corazón, porque conocí esa sonrisa que quedara plasmada en mi alma por el resto de mi vida”, escribió.

Añade: “Trataré de hacer las cosas bien desde acá abajo mi cielo, para algún día volverte a encontrar y tenerte entre mis brazos otra vez, poder llenarte de besos, como la última vez que te vi y como lo hacía siempre”.

“Hoy escribo esto con el corazón hecho pedazos, sé que estas alado de tu papito ahora, y solo les pido, donde quiera que estén, que nos manden fortaleza, a mamá, y a tus hermanas. Gracias por tanto mi amor. Te amé, te amo y te amaré para toda la vida”, concluye el escrito de Arias.

En las redes sociales, algunos usuarios se han solidarizado con Arias y su familia, le han enviado sus condolencias y mensajes de apoyo.

