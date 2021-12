'And Just Like That...', un estreno opacado por la polémica

Esta semana estrenará el cuarto capítulo de "And Just Like That…". El nuevo episodio, escrito por Keli Goff y dirigido por Gillian Robespierre, llega en medio de la polémica originada por las acusaciones de supuesto abuso sexual por parte de Chris Noth, parte del reparto.

Noth negó las acusaciones de tres mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual, mientras que sus compañeras de reparto, Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) se solidarizaron con las afectadas.

En un comunicado firmado por las actrices, comentan que les entristece mucho las acusaciones contra su compañero de reparto y apoyan a las mujeres que han compartido sus dolorosas experiencias.

"Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", resalta el comunicado.

El escándalo le ha pasado factura a Noth. A3 Artists, agencia de talento, finalizó su contrato con el actor y ya no formará parte del elenco de "The Equalizer", de la CBS.

La polémica de Noth, la muerte de personajes dentro y fuera de la pantalla chica y las críticas han ensombrecido el regreso de "Sex and the City", pues la opinión está divida, algunos están satisfechos con lo que han visto hasta ahora y otros no tanto.

En la plataforma Rotten Tomatoes "And Just Like That…" ha obtenido una aprobación del 58% y una puntuación de la audiencia del 31%.'



El jueves 23 de diciembre, estrenará el cuarto capítulo, escrito por escrito por Keli Goff y dirigido por Gillian Robespierre.



"Y Just Like That ... no logra recuperar la efervescencia embriagadora de Sex and the City , pero como un buen vino, estos personajes han desarrollado profundidades más sutiles con la edad", resalta el consenso de la crítica en la plataforma Rotten Tomatoes.

"El resultado de esta secuela o reinicio, aunque no es vergonzoso, es bastante decepcionante", dijo Diego Batlle de otroscines.com.

La audiencia, por su parte, tampoco ha tenido piedad son la serie. "Es un gran 'no' para esta serie. 'Sex and the City' es una leyenda en el pasado. Estas mujeres eran increíbles en ese momento. Pero esta nueva serie lo destruyó todo", escribió un espectador en la plataforma.

