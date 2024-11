'Andrea Bocelli 30: The Celebration' llega a la cartelera local

La película "Andrea Bocelli 30: The Celebration", que narra el concierto que el icónico tenor italiano celebró con motivo a sus 30 años de aniversario, llegará el próximo 8 de noviembre a los Cinépolis de la localidad.

Mercury Studios, Fathom y Cinépolis +QUE CINE realizaron el anuncio del estreno del concierto, las entradas ya están en preventa y la película también tendrá un lanzamiento a nivel mundial.

La cinta, que llega en exclusiva con Cinépolis +QUE CINE, transportará al público al Teatro del Silenzio (Teatro del Silencio), en Lajatico (Italia), mientras que Andrea Bocelli regresa a su ciudad natal con una serie de tres días de conciertos a los que asistieron más de 30 mil invitados de todo el mundo.

El regreso a casa, que tuvo lugar en julio, no solo honra la ilustre carrera de Bocelli, sino que tiene un profundo significado para él: el Teatro del Silenzio es el lugar donde comenzó su amor por la música y donde realiza conciertos anuales que rinden homenaje a sus raíces italianas.

El concierto muestra el aclamado repertorio de Bocelli abarcando todos los géneros y presentando cautivadores dúos con superestrellas mundiales, de la talla de Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Brian May, Sofia Vergara, David Foster & Katharine McPhee, Matteo Bocelli, Sofia Carson, Lauren Daigle, Eros Ramazzotti, y más. Además, contará con las apariciones especiales de Kim y Khloé Kardashian.

Con una majestuosa puesta en escena, una producción y unos efectos visuales extraordinarios, en un paisaje de belleza inigualable entre las colinas toscanas, la sensacional carrera de Andrea Bocelli cobra vida en una experiencia realmente inolvidable.

Cabe mencionar, que, "Andrea Bocelli 30: The Celebration" fue dirigida por Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour" y "Billie Eilish: Live at The O2"), nominado al Grammy y ganador del premio Emmy, y es una celebración de un ícono internacional y una voz clásica venerada, con una grandeza y escala que alcanza nuevas alturas.

La celebración del 30 aniversario de Bocelli en la música continuó con el lanzamiento de su nuevo álbum, "Duets", el cual salió a la venta el 25 de octubre, a través de Decca Records / Sugar Music.

"Duets" es una colección de 32 pistas que incluye muchas de las colaboraciones más queridas de Bocelli con Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Jennifer López y Luciano Pavarotti, y más; así como nuevos duetos grabados especialmente para el álbum con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Matteo Bocelli, Hans Zimmer y otros.

A saber