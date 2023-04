Andrés García: Amigos y familiares se despiden del actor

Al ritmo de "Pedro Navaja" de Rubén Blades, amigos, familiares y hasta actores de telenovelas como Aracely Arámbula, se despidieron de uno de los galanes de telenovelas más reconocidos a nivel internacional, Andrés García.

"Pedro Navaja" es una canción de salsa compuesta por Rubén Blades e interpretada por él mismo junto con Willie Colón y forma parte del álbum "Siembra", el disco más vendido de la historia de la salsa.

En 1984, el recién fallecido actor, Andrés García le dio vida a Pedro Navaja en la película del mismo nombre.

El jueves cremaron los restos de Andrés García y sus cenizas serán esparcidas en el mar, tal cuál era la última voluntad del actor.

Andrés García falleció este martes 4 de abril de 2023 a los 81 años, luego de varios meses en que su salud se vio deteriorada por la cirrosis hepática de padecía.

Además, de otras afectaciones como la anemia y una leucemia que se le había diagnosticado tiempo atrás.

A saber

Su ahora viuda, Margarita Portillo, detalló cómo fueron los últimos momentos de su esposo y aprovechó para desmentir que alguno de los hijos del actor los hubieran buscado para reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde.

"Vi que muchos medios decían: ‘Andrés desea reconciliarse’. No, señor. La que fue como la intermediaria, la que quería que vinieran a verlo, fui yo, y primero le pregunté a Andrés, porque siempre lo respeté y le dije: `Yo quisiera que vinieran a verte, ¿aceptarías?´ Él ya estaba muy débil, pero dijo que sí", relató Margarita.

Aclaró también que en cuanto a su hija Andrea, el actor dijo no tener interés de reencontrarse con ella, pues tenía cerca de una década que no lo veía, mientras que Andrés Jr. dijo que no podría acudir al entierro de su padre debido a un compromiso en Italia, lo que Portillo negó.

"¡Miente! Él me dijo que no iba a venir a verlo y me dijo cosas muy feas, no tenía intención de venir a ver a su papá y cuando digo cosas feas me refiero hacia su papá", dijo.

En tanto, Leonardo García y su mamá, Sandra Vale, aparecieron en el lugar para dar el último adiós a Andrés García, al ser abordado por los medios el hijo externó su tranquilidad al saber que ahora su papá está descansando.

