Ángela Aguilar negó los rumores de boda y embarazo

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, hay rumores de que la pareja se casó en secreto y que estarían esperando su primer hijo juntos, sin embargo, la hija de Pepe Aguilar se encargó de aclarar todo.

Aguilar aseguró a la revista “Quién” que prefiere no contar “su verdad”, ya que se presta para malas interpretaciones como un acto de culpabilidad por algo que no ha hecho, pues ha sido acusada de meterse en la relación del intérprete de la música regional mexicana y Cazzu.

Rara vez, la cantante ha dado declaraciones o justificaciones cuando está en alguna polémica, afirmó que está segura de quién es y las personas de su entorno también lo saben.

En esta oportunidad, con el fin de vivir esta etapa de su vida al máximo, hizo público un detalle de su vida privada, su relación con Nodal.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida… En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, declaró.

Asimismo, es consciente de la polémica que rodea su relación, por lo que de cierta forma pidió un poco de empatía y comprensión.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, se justificó Aguilar.

Respecto a los rumores de su boda en secreto en Roma, pidió que no se diga que está casada o embarazada, para proseguir hablando de su música y empresas.

Polémica

Ángela Aguilar ha sido bautizada como “Fan de la relación”, ya que fue uno de los comentarios que hizo en una publicación de Cazzu junto a Nodal, además, la cantante también solía hacer lo mismo con las novias anteriores del músico.

Esto ha intensificado aún más los memes y críticas en contra de Aguilar. ¿Qué opinas?

