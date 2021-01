Ángela Ponce causa revuelo al decir que Panamá debe evaluar las legislaciones sobre la comunidad transexual

El fin de semana, Ángela Ponce exmiss Universo España, quien marcó precedente en el certamen internacional al convertirse en la primera transexual en participar, causó revuelo por un comentario de Panamá.

Ángela Ponce publicó un video donde habló sobre la polémica que varias mujeres trans han denunciado en redes sociales desde que se volvieron a implementar las compras en supermercados de acuerdo al género.

En el clic pidió a Panamá que evalúe las legislaciones vigentes sobre la comunidad transexual.

Su pronunciamiento se dio luego de que se hiciera viral un video de una mujer trans en Panamá que fue discriminada al intentar ingresar a un supermercado de la localidad a hacer sus compras el día de las mujeres.

En el video se le oye decir a Ángela Ponce: “Panamá es un país que difícilmente si no estás operada, te cambian el nombre, pero no el género, pero sí estás operada te cambian el nombre y es casi imposible que te cambien el género, es decir, en tu DNI (cédula) siempre va aparecer otro nombre, pero no el género con el que te sientes identificada, entonces en el país para hacer las compras el día de hombres no te atienden porque no eres un hombre, pero el día de las mujeres tampoco porque legalmente no eres una mujer”.

“Entonces por esa lógica, en Panamá si eres una mujer o chico trans, si no te mata la covid-19, te mueres de hambre. La transfobia que ella sufre es muy fuerte y la forma en la que está hecho es raro, ¿Qué vas hacer, mandar a tú vecina a comprar si nunca te quieren vender o robas? Es que no lo entiendo y sí fuera una chica, pero es todo el colectivo en general en Panamá, no lo entiendo, a mi no me cabe en la cabeza”, añadió.

A raíz de este video de la exmiss Universo España se generó una serie de comentarios a favor y en contra.

Uno de ellos es Franklyn Robinson, quien publicó el video de Ángela Ponce y escribió: “Ex Miss España indignada con Panamá y los actos de discriminación…”.

De igual manera Cany Pamela, una de las primeras transexual en la que se le escuchó su voz en Panamá, también se hizo eco de este tema.

Pamela compartió el video de Ángela Ponce y recibió decenas de comentarios en apoyo a esta comunidad.

No obstante, en redes sociales los comentarios continúan muchos de ellos haciendo referencia a que si la cédula marca masculino, tendrás que salir ese día y a la inversa.