Anitta exhibe bandera de España en concierto y desata tormenta en Lisboa

La brasileña Anitta puso hoy el broche de oro al Rock en Rio Lisboa con una actuación que desató una auténtica tormenta entre sus seguidores portugueses cuando exhibió en el escenario una bandera de España.

Versión impresa

La artista se acercó al público en un momento del concierto y recogió una bandera que le entregó uno de sus admiradores y comenzó a agitarla.

La bandera era de España y Anitta terminó por devolverla después al público.

El gesto de la artista ha calentado las redes sociales en Portugal, donde se han multiplicado las críticas durante la noche.

"No hagan como Anitta, estudien", lanzaba un internauta minutos después de que la cantante exhibiera la bandera.

"De la serie Anitta va a la escuela", colgaba otro usuario de Twitter en alusión a una conocida serie infantil portuguesa de historietas cuya protagonista es precisamente una niña llamada Anita.

"En serio ella tomó una bandera española en un concierto en Lisboa???" se preguntaba otra internauta.

Minutos antes, la artista había sufrido otro percance al romper involuntariamente las gafas de uno de sus admiradores.

VEA TAMBIÉN: Dermatitis Atópica, inflamación crónica que afecta la piel

Además, según medios locales, el equipaje de la cantante y sus bailarines se habría extraviado en el viaje a Lisboa aunque fue recuperado a tiempo para el espectáculo.

La última jornada del Rock in Rio colgó el cartel de no hay billetes con Anitta y Post Malone como estrellas de la noche.

Decenas de miles de personas han pasado por el parque lisboeta de Bella Vista en las cuatro jornadas de esta edición del macrofestival, que ha contado con Muse, Black Eyed Peas, A-Ha, Duran Duran y UB40 entre otros.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!