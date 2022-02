Anubiss Aguirre: Critican a la cantante por su comportamiento con los policías

Anubikiss, animadora de eventos y cantante, ha generado decenas de comentarios en las redes sociales tras un incidente con la policía.

Versión impresa

La artista fue aprehendida la noche del domingo, esto luego de su participación en un evento clandestino en un multifamiliar en El Chorrillo.

Se conoció que una jueza de paz impuso la retención de 48 horas a la cantante y animadora Anubikiss.

Anubikiss, fue grabada por unidades policiales al momento de la detención. En ese instante se le ve confrontando a un oficial.

Ella le dice al oficial: "Vengan como quieran. Nadie está haciendo nada, no voy a bajar la voz, tienes que respetar".

"Me encontraste arma, me encontraste droga a mí. Qué xu..a te pasa, te encuentro sin uniforme y te parto. No me vas a esposar", también se le escucha decir.

#NacionalCri Jueza de Paz impone la retención de 48 horas a la cantante y animadora Anubikiss, esto tras encontrarse en un parking clandestino en El Chorrillo y los hechos con una unidad policial.



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/QZYzwfGOPv— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 7, 2022

La forma en la que Anubikiss se comportó con los policías ha sido motivo de comentarios negativos contra ella.

En las redes sociales se pueden leer mensajes donde la llaman ordinaria, que bien hecho que se la llevaron presa por irrespeto a la autoridad y que estaba fuera de lugar.

VEA TAMBIÉN: Panamá Jazz Festival: Unas 60,592 personas participaron de manera presencial y virtual

Tras su enfrentamiento con la unidad de la policía fue ingresada a la estación policial de El Chorrillo en medio de forcejeos con una unidad. No obstante, pasado un tiempo la artista fue grabada mientras era trasladada de la estación policial a otro centro, esto para deslindar responsabilidades.

La actividad clandestina se realizaba en la zona denominada "La 15 pisos". Las autoridades llegaron e hicieron un llamado de atención, recibieron botellas y agresiones.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!