Anuncian a los artistas para el previo de Super Bowl LVIII

La NFL dio a conocer este jueves que los cantantes estadounidenses Post Malone, Reba McEntire y Andra Day serán los protagonistas del espectáculo previo del Super Bowl LVIII que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el próximo 11 de febrero.

Post Malone, el artista más escuchado del 2019 en la plataforma Spotify y ganador en el 2020 de nueve 'Billboard Music Awards', cantará el tradicional 'America the Beautiful', una canción compuesta en 1893 que exalta el patriotismo estadounidense.

En junio pasado el creador de éxitos como 'I Fall Apart', 'Psycho', 'White Iverson', 'Better Now', entre otros, recibió el 'Premio Hal Davis Starlight’, del Salón de la Fama de los Compositores.

Reba McEntire, miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Hollywood Bowl, será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos antes del partido por el título de la NFLMcEntire ha ganado más de 50 premios en su carrera que incluye 35 sencillos número uno y más de 58 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Ha tenido participaciones en televisión, cine y teatro; por las que ha sido nominada al Globo de oro y aclamada en Brodway.

La cantante y activista, Andra Day, interpretará 'Lift Every Voice and Sing', conocida como 'Black National Anthem' (himno nacional negro), escrito en 1900 por James Weldon Johnson, que se incluye en el repertorio previo de la NFL desde 2020, luego de las protestas que se generaron por la brutalidad policial e injusticias raciales que provocaron la muerte de George Floyd de aquel año.

Andra Day, nominada al Grammy por 'Rise Up', también destacó como actriz en la película 'The United States vs. Billie Holiday', que le valió una nominación a Mejor Actriz en los Oscar y dos Globos de Oro como Actriz en Película Dramática y Canción Original.

Estos artistas completan el cuadro musical que será encabezado por Usher, la estrella estadounidense que ha triunfado con una mezcla de Soul, Rock y Hip hop, quien será el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII.

Será la segunda vez que Usher aparece en el espectáculo de medio tiempo, la primera fue en 2011 en el Super Bowl XLV efectuado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el que los Packers vencieron 31-25 a los Steelers.

