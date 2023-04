Ariana Grande se defiende tras críticas por su físico

Ariana Grande se sumó a la lista de celebridades que han sido atacadas por su apariencia física, pero la intérprete de “Side to side” no dejó pasar mucho tiempo y salió al paso de las críticas.

La actriz y cantante rompió el silencio y abordó el tema en su cuenta de TikTok, con más de 31,6 millones de seguidores, en un videoclip de tres minutos con 17 segundos.

La famosa empezó diciendo que no hace esto a menudo, no es buena para ello y no le gusta hacerlo, sin embargo, viendo la preocupación que ha desatado su apariencia física se vio obligada a abordar el tema en la plataforma de red social.

Comentó su deseo de hablar de lo que significa estar constantemente expuesta y que muchas veces la forma en la que una persona se ve no guarda relación con cómo se encuentra realmente.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo”, expresó Grande.

Explicó que por un tiempo estuvo en tratamiento por su salud mental, además, para la misma época no tenía buenos hábitos alimenticios, no obstante, como “lucía bien para el público” nadie opinaba al respecto.

“Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable”, confesó.

Grande reiteró que opinar sobre los cuerpos de los demás no es correcto e instó a las personas a ser más empáticas.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, enfatizó

La intérprete expresó su apoyo a todas aquellas personas que han pasado por una situación similar y destacó que quererse a sí mismo es algo imprescindible. “Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, concluyó.

