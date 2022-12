Armando Manzanero es homenajeado en su segundo aniversario luctuoso

Un 28 de diciembre, hace dos años, falleció el cantautor mexicano Armando Manzanero y con motivo al aniversario por su muerte será homenajeado en España y Estados Unidos.

Actualmente, en Madrid, está en cartelera el musical “La Malinche”, que narra la historia del mestizaje entre México y España, donde se incluirá uno de los éxitos del mexicano, “Cuando me vaya de aquí”, el cual gravó hace 13 años.

Nacho Cano, de acuerdo a Diego Manzanero Arjona (hijo del músico), era muy cercano al músico, por ello, tuvo la iniciativa de incluir unas de sus canciones en el musical.

El musical estrenó mundialmente en septiembre, y la historia que pone en escena es algo con lo que se identifica el músico, ya que siempre estuvo orgulloso de su linaje maya.

“Creo que será uno de los homenajes más bonitos que recibirá en el II aniversario luctuoso”, comentó.

Más temprano, con motivo a la fecha, otros de los hijos del músico, Juan Pablo, estuvo en el homenaje que se le realizó al artista en la televisión estadounidense, donde horraron su obra, compuesta por más de 600 canciones.

Manzanero dejó un invaluable legado en la industria, dejó en el tintero unos 175 temas, escritos y en demos, reveló su hija María Elena.

Aseguró que en los próximos días registrarán los temas ante derechos de autor, asimismo, adelantó que una discografía producirá tres discos, pero por confidencialidad no ofreció mayores detalles.

María Elena reiteró que la música de su padre nunca pasará de moda, pese a que está en tendencia los ritmos divertidos, porque mientras exista el amor en el mundo el legado de su padre seguirá vivo.

Sobre el proyecto de televisión que contaría la vida del maestro Manzanero, adelantó que la serie se basaría en tres de los libros que escribió el compositor yucateco.

“La vida de mi padre fue muy tranquila, no fue tan expuesta porque no le gustaban los escándalos, así que sería una cosa cándida y ese tipo de temas no son vendibles”, admitió.

Con información de EFE...

