Aspirante continúa activo en la música y no tiene intenciones de retirarse, tuvo un buen año musical y el género que hace, el romantic style, sigue rindiendo frutos a nivel local e internacional.

Luis Leonel Lucar, nombre real del artista, tuvo varios proyectos, hizo un EP de temas que fueron un éxito y que en su momento no tuvo la oportunidad de hacerle promoción, además, tuvo varias presentaciones en el extranjero como en Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, Honduras y otros países sudamericanos.

"Te diré adiós", que se llamó "No me quieres", es una de esas canciones que relanzó este año y sus clásicos, como "Cenizas", "Me tienes que olvidar" y "Cuéntale", son la razón por la cual lo contratan a nivel internacional y en casa también continúa enalteciendo el romantic style.

La música de Aspirante, con 25 años de trayectoria artística, trascendió las generaciones y ha sido testigo de que los jóvenes están escuchando su música, especialmente, aquellas canciones que hizo en el 2000, 2002 y 2006. "Me sorprende", dijo.

Para el próximo año estará lanzando remakes de otros de sus éxitos como "Quieres volver", con gran popularidad en Ecuador y Perú, y "Dile que me quieres", tema que es un himno en Honduras, por lo tanto, estará trabajando en su promoción.

"(...) De repente lo que vamos a hacer es un video con una versión nueva y sé que va a gustar mucho, primero Dios", expresó.

Estadísticas

En la plataforma Spotify, Aspirante cuenta con más de 276 mil oyentes mensuales y sus temas más escuchados en la plataforma son "Me tiene que olvidar", "Me olvidé de ti", "Cómo hacer", "Me enamoré de ti" y "Por qué te fuiste".