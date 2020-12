Assilem 'La Polla' sobre su aprehensión: 'Me da vergüenza ver cómo les entretiene la vida ajena'

Recientemente, se regó como pólvora a través de las redes sociales la aprehensión de Assilem Delgado, mejor conocida como "La Polla". La detención fue en la 24 de diciembre.

La detención de la joven de 24 años se realizó por solicitud de la Casa del Juez de Paz de Pacora. Al parecer “La Polla” estaba en desacato, supuestamente no había pagado una sanción que se le impuso tras incumplir el toque de queda.

Las fotos de “La Polla” esposada la convirtió en objeto de críticas en las redes. He incluso muchos se preguntaban qué pasó después de la detención.

Un familiar cercano comentó a Tijerino Informa que Assilem fue liberada horas después, porque se demostró que sí había pagado la multa, sin embargo, se desconoce por qué al momento de verificarla en el “Pele Police” aparece en desacato.

A pesar de ello, los cuestionamientos y críticas siguen. “La Polla” compartió un video de una pauta en su cuenta de Instagram y en la sección de comentarios los internautas le preguntan por qué la detuvieron e incluso algunos han comentado diferentes versiones de los hechos.

Un usuario dijo: “Con la misma ropita que te agarraron presa”. Pero, Assilem no se quedó callada y le respondió: “Y eso a ti que chu*** te importa”. ¡Qué Fuerte!

Pero las cosas no quedaron allí, “La Polla” compartió un extenso mensaje sobre la situación en su Instagram Storie.

“Las personas se ríen de ti siempre que tengan la oportunidad. En verdad me da vergüenza ver cómo les entretiene la vida ajena, cosas que no saben, se alegran del mal ajeno, en fin, los medios inventan lo que no saben y se prestan para que esta miserable de autoridad le pase por encima a los más débiles, que porquería”, se lee en el mensaje.

Añadió “si se sienten bien y eso los hace sentir bien sigan haciéndolo, pero recuerden que todo lo malo que hagan se te va a devolver en tu vida o tal vez en la de tus seres queridos”.

“Yo no le tengo que dar explicaciones de mi vida personal a nadie, piensen lo que quieran pensar y que parezca fiesta”, concluyó.