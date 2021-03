Baby Rasta le envía un mensaje a 'El Chombo'

¡Fuerte! Así fueron las declaraciones Wilmer Alicea, conocido artísticamente como Baby Rasta, en contra del productor musical panameño, “El Chombo”, quien afirmó que el reggaetón murió.

La afirmación de Rodney Sebastian Clark Donalds, nombre real de “El Chombo”, no ha sido de agrado de los puertorriqueños, pues han salido al paso y le han “tirado” al productor musical.

Darell, Jhay Cortez y Yandel, este último estrenó recientemente el tema “El Palabreo” y en el estribillo de la canción le envía un mensaje a “El Chombo”.

Aprovechando la coyuntura y que el tema se reavivó con el lanzamiento de Yandel, Baby Rasta también se suma a la lista de artistas puertorriqueños que han salido en defensa del género.

En un extenso texto Baby Rasta le envió un mensaje a “El Chombo”: “Aquí están tus 3 minutos y 23 segundo de fama que te queda de vida, @elchombo_official te la doy en muchas cosas que has dicho, pero no te la doy como te has comportado, en cómo te refieres a nosotros, así como que, con odio, mordió”, inicia diciendo.

Argumenta que los boricuas no tienen la culpa de haber hecho del "tumpa tumpa" un sonido diferente al de Jamaica y Panamá.

Dijo: “Te voy a corregir algo de una entrevista que dijisteis que nosotros éramos martes y no lunes, porque ustedes eran lunes y Jamaica domingo, tienes toda la razón nosotros no somos ninguna de las tres, nosotros somos su mañana al despertarse, por eso vivirás como te ves mordió”.

De acuerdo a la publicación de Baby Rasta en un versus entre el reguetón puertorriqueño y el panameño en el 94, supuestamente trataron se hacerle una emboscada con la promoción del concierto.

“El tiro les salió por la culata y tu propio país no las dio, nos escogió y tú quedaste celoso al parecer desde ese entonces”, expresó el puertorriqueño.

Hasta el momento “El Chombo” no se ha manifestado respecto a los señalamientos de Yandel y Baby Rasta, sin embargo, el productor realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

Publicó una fotografía donde se le ve sonriente en un estudio musical. “Esta foto me la tomé en el futuro. Pero la publico hoy para que tenga sentido más adelante. Ya pueden continuar lo que hacían. Gracias”, se lee en la descripción de la instantánea.

Se presume que “El Chombo” estaría trabajando en una colaboración musical, ¿Será? Lo que sí es cierto es que desde que el productor dijo que el reguetón murió los puertorriqueños se han movilizado con el propósito de hacer ver que el productor está equivocado.

