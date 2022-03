Bañarse en pareja: ¿Cuáles son sus beneficios?

Tomar una ducha junto a su pareja es un momento de complicidad, erotismo y relajación. Según los especialistas, este acto aviva la llama del amor y se podrían eliminar inseguridades.

Bañarse en pareja es una de las actividades eróticas que además de ser muy excitante, puede tener muchos beneficios para la relación de pareja, reitera la sexóloga Eirelyn Gómez Arcia (@sexologaeirelyn).

Aunque, comparte que, algunas parejas no están acostumbradas a hacer esta práctica, no les agrada, pero esto puede deberse a que no lo hacen de la manera correcta o uno de los dos no está de acuerdo y se impone el momento. De esta manera no van a disfrutar. Deben estar de acuerdo los dos, para que gocen a plenitud.

Pero, ¿qué beneficios ofrece este acto? Eirelyn Gómez Arcia responde.

- Aumenta la relación: Es un espacio indicado para liberarse del estrés, pueden acompañar el baño con un tierno masaje, lo cual hará que disfruten más del momento.

- Salen de la rutina: Es una experiencia fuera de lo común que hace que el momento del baño deje de ser percibido como parte de la cotidianidad. Pueden comenzar con los besos apasionados para incrementar el deseo y la excitación.

- Es sensual y divertido: Enjabonar a la pareja puede ayudarles a conocer nuevas zonas erógenas y puede ser una excelente antesala para el coito o estimulación de los genitales.

- Incrementa la confianza: Dejar que su pareja observe su cuerpo, aumenta la confianza en la relación y el nivel de aceptación que tiene el uno por el otro.

Otros datos

De acuerdo a algunos estudios realizados en los últimos años (Hansgrohe y Kaldewei), una ducha en pareja fortalece los lazos que hay entre ambos. La conexión entre los dos puede aumentar.

Algunos han considerado que, bañarse en pareja mejora sus relaciones sexuales. Además, el baño puede ser un escenario alternativo para tener sexo.

