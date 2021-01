Barceló se pregunta cómo se sienten los hombres que andan con una mujer que tiene Only Fans

¡Ay padre! La llegada de la plataforma para contenido de adultos, Only Fans, ha dado mucho de qué hablar últimamente.

Varias caras de la farándula local han decidido unirse a la plataforma, pero también hay quienes tiene su opinión respecto a Only Fans.

Recientemente, el polémico influencer Juan Pablo Barceló, comúnmente conocido en las redes sociales como Barceló encendió el debate.

Barceló se pregunta cómo se sentirán aquellos hombres que salen con una mujer que tiene un perfil en Only Fans.

“¿Cómo se sentirá un hombre que sale con una mujer que tiene cuenta de Only Fans y todos sus amigos y medio país le conoce la chami? Que desastre” dijo, Barceló.

Su opinión generó todo tipo de reacciones, entre ellas, la del periodista deportivo Rony Vargas, quien le dijo "machista”.

“A la prostitución ahora se le llama emprendimiento”, “Pregunta ambigua o es que se le olvida las estrellas porno, que muchas son parejas. Me parece tonto cuestionar algo que ya se ha usado mucho tiempo” y “Es como ver porno. Compras la película, pero no comes. Él estaría comiendo y tú solo vistes”, son algunos de los comentarios.

En el pasado “La Polla”, Assilem Delgado, también se refirió al tema. Dijo que no critica a quienes venden sus fotos y videos pero considera que hay otras formas de ganar dinero.

“A ver bebé en mi plan no está abrir ningún Only Fans. Creo que hay muchas formas de generar dinero y no necesariamente vendiendo tus fotos o video a personas que ni conoces”, dijo.

En la farándula local hay varias caras que ya se han unido a la plataforma: Frieda 'Daluna' Kraemer, Windy Girk, Gabriela “Gigi” Picota, excompetidor de “Calle 7” Samuel Jaén y el expresentador de “A lo Panameño”, Dimas Cárdenas, conocido como "Lagartillo".