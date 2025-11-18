Barto, del pódcast “Flow La Música”, se encuentra entre los cinco aprehendidos en la operación “Fraude Total”, diligencia realizada por la Policía Nacional (PN) en conjunto con el Ministerio Público (MP), por presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales.

Rápidamente, empezó a circular el rumor de que se trataba del podcaster, sin embargo, Panamá América confirmó con la PN de que en efecto se trata de Barto.

El reconocido podcaster fue detenido durante un allanamiento en la provincia de Panamá para desarticular un grupo dedicado al supuesto delito contra el orden público en modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio de un banco de la localidad, la Caja de Ahorros.

En un comunicado, se informó que con la diligencia se buscaba desarticular esta red, que, de acuerdo a las investigaciones, logró ejecutar un desfalco de más de $785 mil al banco.

El grupo delictivo solicitaba préstamos hipotecarios con documentos falsificados de avalúos de propiedades, además, en el allanamiento se decomisó un arma de fuego con 15 municiones y otros indicios relevantes para la investigación.

Barto y el resto de los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

La noticia de la aprehensión de Barto no ha pasado desapercibida. Por parte del pódcast, aún no hay un pronunciamiento sobre la supuesta participación de uno de sus miembros en el grupo delictivo.