Becky G publica 'Esquemas', un alegato musical contra el encasillamiento

La cantante Becky G publica este viernes (12 de mayo) su nuevo álbum de estudio "Esquemas", un trabajo pleno de fusiones y sonidos con el que demuestra lo que ha sido una máxima desde el inicio de su carrera: nunca encasillarse y "siempre romper esquemas".

"Mezclar, cambiar, elevar, crear es divertido para mí, y creo que en ese proceso hemos roto muchos esquemas", explicó en una entrevista en Miami para hablar de su tercer álbum de estudio, un disco del que ya se han adelantado algunos sencillos que reflejan su apuesta por la variedad de sonidos.

"Mamiii", interpretado con Karol G y un himno femenino al despecho en la era de las redes sociales, se erige como la principal carta de presentación de este disco. Una canción con sonidos característicos de la música mexicana que entre otros pergaminos acumula más de 750 millones de reproducciones, así como discos multiplatino y diamante.

Un éxito certificado después de la que fue la primera interpretación en vivo por parte de ambas, que tuvo como escenario el Festival de Coachella, en Indio (California, EE.UU.), en el que Becky G no actuaba desde hace diez años, cuando tenía 15 e iniciaba su carrera musical.

Unos comienzos en los que ya desde ahí, como recordó a EFE, siempre buscó atravesar etiquetas, estereotipos y definiciones, un espíritu que está presente en "Esquemas", que contiene además un tema en colaboración con J Hope, del grupo surcoreano BTS.

"En el mundo de la música latina, especialmente a las mujeres siempre nos tratan de poner en una cajita y diciendo: 'ahí te quedas'", señaló. "No quiero sentirme limitada como artista", ahondó Becky G, que canta tanto en inglés como en español.

EL EFECTO PANDEMIA'



El nuevo trabajo discográfico de la intérprete, nacida hace 25 años en Los Ángeles y una orgullosa descendiente de mexicanos, se gestó durante la pandemia de la covid-19, un periodo en el que pudo reflexionar sobre el balance entre su vida personal y su carrera, y cómo mantener a raya la ansiedad.

Contó que hasta antes de la explosión de la pandemia en marzo de 2020, las giras y compromisos apenas le dejaban tiempo para su familia, su novio y entorno cercano; con las justas estaba en casa y se cuestionaba hasta cuando seguiría con ese ritmo.

"Me sentí muy enferma, me sentí mal, estaba tratando de encontrar el balance (...) y llegó el 'boom', que era la pandemia pero gracias a Dios me dio el tiempo de encontrar mi balance, porque desde niña he vivido con ansiedad", reveló la cantante.

La terapia le cambió la vida, no obstante la pandemia "fue un tiempo complicado" que la mantuvo inquieta y le despertó temores que tenían que ver con la pérdida de conexión con sus seguidores, ello hasta que encontró "la bendición" de las emisiones en vivo vía sus redes sociales, como relató.

"La ansiedad es algo que muchos pueden sentir hoy en día, y no necesariamente porque se es artista", manifestó la intérprete de "Sin pijama".

Reconoce que "la juventud puede sufrir mucho" a causa de la tendencia a la cuantificación de las redes sociales, las cuales a su vez permiten conectar en periodos inéditos como el que desató la covid.

De hecho, durante el confinamiento por la pandemia Becky G presentó y produjo el podcast "En La Sala" con Amazon Music, a través del cual llegó a hablar con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y en cada episodio donaba 10.000 dólares a una organización benéfica.

EL IDIOMA UNIVERSAL DE LA MÚSICA

La multipremiada artista, que, entre otros galardones ha recibido hasta cuatro premios American Music Award, publicó su disco debut "Mala Santa" en octubre de 2019 y desde entonces ha tenido una carrera ascendente en el que ha tenido varios número uno en las listas de Billboard, uno de ellos por "Mayores" junto a Bad Bunny.

Es una convencida de que ahora mismo "la música latina es la más grande del mundo" y no importa que sea interpretada en español, porque "la música es un idioma que todos podemos entender".

Además de intérprete, la de Inglewood (California) es también una activista comprometida con los inmigrantes y las minorías raciales, así como una empresaria que acaba de lanzar su línea de artículos de belleza Treslúce.

Fascinada con la actuación desde niña e integrante del elenco de la película de "Power Rangers" (2017), apunta como ejemplo demostrado de que se puede compaginar música, cine y negocios a Jennifer López, a quien en sus comienzos rindiera tributo con "Becky from the Block", una versión del éxito "Jennifer on the Block" de la diva del Bronx.

"Soy fan de ella, y cada vez que nos vemos en premios siempre es muy linda conmigo", señaló.

