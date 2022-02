Belinda: Filtran mensajes entre la cantante y su primo, con quien supuestamente tuvo una relación

Desde la ruptura de Belinda y Christian Nodal los rumores sobre ambos se han multiplicado.

Infidelidades, discusiones por dinero y hasta una relación con un familiar, son algunas de las supuestas causas por las cual el intérprete de “Botella tras Botella” y Belinda ya no están comprometidos.

Según el programa de YouTube “Chisme No Like”, la intérprete de “En el amor hay que perdonar” aparentemente entabló una relación con uno de sus primos, hijo del hermano de su papá, a quien también supuestamente intentó sacarle dinero.

“Podemos confirmar que desde el año 2017, Belinda se sacó unas fotos con sus abogados en la oficina, se la mandó en todos los años a distintos hombres, incluido Nodal diciendo que estaban revisando sus impuestos y que la iban a meter a la cárcel si ellos no le prestaban para pagar sus impuestos... luego, uno de los ex habla con otro ex, ve la foto y le dice, esta foto me la mandó en el 2017 y a ti te la manda en el 2018, y a otro se la manda en 2019 y a Nodal en el 2021... Belinda usa la misma foto para sacarle dinero a los hombres, y uno de los que descubrió lo de las fotos fue su primo", aseguró Javier Ceriani, conductor de “Chisme no Like”.

Sumado a esto, también se filtraron unos mensajes, donde supuestamente Belinda le decía a su primo que tenías ganas de besarlo, estar con él y algo más.

Entre los mensajes también hay uno donde la cantante y su primo se plantean tener un hijo e inclusive la relación contaba con el apoyo de la madre de Belinda.

“Hay que hacer uno… ya”, escribió el primo, Belinda responde con un emoji de una mujer embarazada y el primo responde “por favor” junto a tres emoji de corazón y ocho de una mujer embarazada.

Asimismo, hay un video donde la madre de Belinda conduce un auto mientras la cantante y su primo van besándose en la parte de atrás

Reacción

La cantante ha recibido miles de mensajes de odio y de burla en su contra desde que Christian Nodal hizo pública su ruptura y aunque Belinda no había emitido ningún tipo de comentario en redes sociales al respecto, el pasado 18 de enero, la cantante se pronunció con un comunicado para defenderse ante la prensa.

Sobre estas recientes revelaciones Belinda se ha mantenido al margen y no ha emitido comentarios al respecto.

