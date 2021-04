Beneficios y riesgos: Relaciones sexuales durante la menstruación

El sexo y las relaciones sexuales no siempre van de la mano, sin embargo, no es necesario privarse de tener intimidad con tu pareja en esos días, aunque en algunos casos las mujeres pueden sentirse incómodas.

Versión impresa

En la mayoría de los casos puede resultar complicado tener relaciones sexuales durante la menstruación, pues las contradicciones comúnmente están relacionadas con la higiene, pero debes saber que consumar relaciones sexuales durante el periodo puede ofrecer ciertas ventajas.

El sexólogo Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) comenta que las endorfinas que se liberan durante el orgasmo son analgésicos naturales para los cólicos menstruales.

El alivio de los cólicos es solo una de las bondades de tener relaciones sexuales durante la menstruación. De acuerdo a un escrito de "Healthline" tener relaciones en esta etapa puede hacer que los periodos sean más cortos, porque las contracciones musculares durante un orgasmo expulsan el contenido uterino más rápido.

Adicional tener relaciones durante esos días puede aliviar el dolor de cabeza, además no requieres de lubricación, pues en este caso la sangre actúa como un lubricante natural.

Por otra parte, con el periodo la libido cambia debido a las fluctuaciones hormonales. Algunas mujeres pueden sentir mayor deseo durante la menstruación, lo cual puede hacer que los encuentros sean más placenteros.

En cuanto a lo relacionado con la higiene, López Peralta compartió algunos tips para tener intimidad durante la menstruación, pues para algunos el olor, las manchas en las sábanas o en los genitales de la pareja puede resultar incómodo o desagradable.

Si a pesar de ello, desean tener relaciones sexuales durante la menstruación, López Peralta aconseja usar una toalla de color oscuro debajo para evitar que el flujo menstrual manche las sábanas o la cama.

VEA TAMBIÉN: Canal de empresarias ofrece capacitación

Práctica el acto sexual debajo de la ducha, lo vas a sentir más higiénico y a la vez muy excitante, indica el especialista.

"Y no olvides que de un acto sexual sin protección durante el período menstrual han nacido muchos bebés así que no dejes de cuidarte con condón para evitar un embarazo y a las ITS", expresa.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!