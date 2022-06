Beso entre Madonna y Tokischa, rapera dominicana, genera controversia

El beso entre Madonna y la rapera dominicana Tokischa en una presentación con motivo a la celebración del mes del Orgullo LGBT+, en Nueva York, ha dividido la opinión.

El sugerente baile de Tokischa y el sensual beso que protagonizó con Madonna hizo que la emoción de los presentes alcanzara su punto máximo e inclusive fueron ovacionadas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, hay comentarios tanto a favor como en contra, y otros aprovecharon la coyuntura para recordar las veces en las que Madonna se ha besado con otras famosas.

“Lo reina que es y seguirá siendo Madonna”, “Aquí besamos a nuestras amigas y ni modo, quién para” y “Las amigas que se besan son la mejor compañía”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

En cuanto a los comentarios en contra están: “Esa mujer no se ve tan vieja para estas vainas”, “Sodoma y Gomorra fueron destruidas por esa clase de aberraciones” y “No tienen el mínimo respeto por el público”.

No es la primera vez que Madonna se da un beso en público con otra famosa, en 2003, se besó con Britney Spears durante el show de los VMA y pocos segundos después hizo lo mismo con su compañera de escenario, Christina Aguilera.

Madonna estuvo como invitada en la boda de Britney Spears y Sam Asghari, el 9 de junio, y no perdió la oportunidad para recrear el icónico beso.

En una antigua entrevista a Billboard, Larry Rudolph, el exmanager de Spears contó cómo se ideó el beso entre Britney y Madonna.

“Madonna había sido muy insistente en los ensayos y me decía todos los días que Britney tenía que estar a las 10 en punto y yo tenía que asegurarme de ello (...) Después de la presentación, yo estaba en el ascensor. Ella fue directamente hacia mí, no miró a nadie más. Puso sus brazos en mi cintura, me dio un gran beso en la boca y me dijo: ‘¿Ves Larry’, todo valió la pena?’”, contó.

Para Tokischa también es algo muy común. En el video de “Linda” se da un beso con Rosalía.

